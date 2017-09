Har innkalt 49 personer til vitnebenken i omfattende overgrepssak

En mann i 50-årene og hans to sønner står tiltalt for overgrep mot totalt fire mindreårige søstre i rettssaken som startet i Alstahaug tingrett på Helgeland i dag.

To sønnene er også tiltalt for overgrep og besittelse av fremstillinger som seksualiserer barn.

Den hovedtiltale faren erklærte ikke straffskyld etter tiltalen. De to sønnene erklærte seg ikke skyldig i overgrep mot søsken, men den ene erklærte seg skyldig i å ha vært i besittelse av fremstillinger som seksualiserer barn.

– Mannen i 50-årene er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en mindreårig datter, i tillegg for å ha utsatt familien for psykisk og fysisk mishandling, i tillegg til overtredelse av besøksforbud, sa statsadvokat Erik Thronæs til NRK tidligere i sommer.

– Alvorlig sak

Mishandlingen av familien skal ha foregått fra slutten av 80-tallet, frem til saken ble anmeldt i 2017. Mannen i 50-årene sitter nå varetektsfengslet.

Thronæs beskriver saken som skal opp for Alstahaug tingrett 4. september som svært alvorlig, og den har en strafferamme på over seks års fengsel.

Aktor Erik Thronæs og forsvarer Christian Wiig. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

I løpet av arbeidet med saken er det gjennomført 70 vitneavhør hvor mange av disse er av siktede og familie. I tillegg er det hentet inn en betydelig mengde dokumenter. 49 personer er innkalt til vitnebenken av påtalemyndigheten.

– Gjorde 300 beslag

I august 2016 kom den første anmeldelsen av seksuelle overgrep gjort av faren. Fra datteren var 8 år gammel til hun var 16 år.

Søsteren anmeldte i september samme år. Den 5. september pågrep politiet far og to brødre og gjennomførte ransakelse. Faren ble varetektsfengslet og sønnene ble satt fri.

Det ble gjort over 300 beslag, hvor store mengder skal ha vært elektroniske. Dette dreide seg blant annet om chat-meldinger, e-poster og andre samtaler. Politiet har hatt et nært samarbeid med Kripos som har vært verdifullt, ifølge etterforskningsleder Snorre Bogfjellmo.

Kan være foreldet

Aktor Erik Thronæs sier i sin innledningsprosedyre at saken reiser flere rettslige og faktiske problemer. Først må det bevises at det har foregått seksuell omgang eller handling, og når.

– Dersom overgrepet mot datteren skjedde før datteren fylte 10 år kan forholdet være foreldet, sier Thronæs i sitt innledningsforedrag.

– Glade for at saken behandles

Bistandsadvokat Terese Kringlebotten sier det er en belastende sak for hennes klienter.

– Det er en belastende sak for mine klienter, og at saken er i gang er en ekstra påkjenning. Samtidig er de glade for at saken skal behandles i retten nå.

Hun ønsker ikke å utdype saken ytterligere før klientene har avgitt sin forklaring.