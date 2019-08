Har funnet savnede Karl Sverre (61)

Karl Sverre Egeland (61) har vært savnet siden den 15. Han ble meldt savnet etter at hjullasteren han kjørte havnet i vannet i Smibelgvatnet i Rødøy kommune.

Den avdøde ble funnet på omtrent 78 meters dyp i dag, opplyser politiet i Nordland.

Politioverbetjent Roald Bjerkadal ved Mo i Rana politistasjon sier til NRK at de fikk meldingen om funnet i ettermiddag.

– Funnet ble gjort 20 meter lenger ut enn der lasteren lå, på cirka 78 meters dybde, sier Bjerkadal til NRK.

Mannen har vært savnet siden 15. mai i år, etter at hjullasteren han kjørte gikk gjennom isen og havnet i vannet. Hjullasteren ble funnet 58 meters dyp den 29. mai.

Funnet er gjort med en ROV, som er en fjernstyrt undervannsrobot. Politiet betegner saken som en arbeidsulykke. Den omkomne vil fraktes til Rana sykehus i løpet av kvelden for obduksjon.

Startet private søk

Det var savnedes arbeidsgiver BetonmastHæhre som i dag startet egne søk etter 61-åringen, etter at politiet avsluttet letingen 3. juli.

– De har fått klar beskjed om å gi oss beskjed om de gjør funn, noe de gjorde i dag. Det betyr at vi sender ut to kriminalteknikere til vannet for å ta opp den omkomne, sier Bjerkadal.

Politioverbetjent Bjerkadal sier det er en stor lettelse for de pårørende at han nå er funnet.

– Vi må bare rose entreprenøren som har fortsatt søket, sier Bjerkadal.

– Hvorfor avsluttet politiet søket?

– Den store grunnen var at vi anså det som for vanskelig. Vi måtte ha søkt gjennom hele vannet for å være sikre. Her har de søkt et lite stykke utenfor, og har nå funnet ham. Det er veldig bra, sier politioverbetjenten.

Kommunikasjonsdirektør Per Anders Muri i BetonmastHæhre sier at de er lettet, og at selskapets tanker går til de pårørende som har levd i uvisshet i lang tid.

– Vi ønsket å forsikre oss om at vi hadde gjort alt vi kunne for å finne den savnede. Nå samarbeider vi videre med politiet i denne saken, sier han til NRK.

Skal ha skjøvet stein på anleggsplass

Ifølge Hovedredningssentralen skjøv hjullasteren ut stein på anleggsplassen da ulykken skjedde.

På grunn av dårlig dekning på stedet tok det ifølge Bjerkadal tid før politiet fikk bekreftet hva som var funnet.

Pårørende er varslet om funnet.