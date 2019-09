Har funnet over 200 døde sau – bønder fortviler og frykter større tap

– Det blir lite dyr til slakt. Det vil merkes, sier bonde Ole Reidar Davidsen.

Nesten en tredel av sauebesetningene til Vesterfjellet beitelag i Hemnes i Nordland er tatt av jerv i sommer.

FORTVILT: Bonde Ole Reidar Davidsen forteller om en sesong med ekstreme tap. Foto: Privat

Situasjonen er fortvilt for bøndene, som har langt færre lam enn forventet som de kan sende til slakteriet.

I tillegg til dyrevelferden øker belastningen på bøndene når erstatningen for de dyrene som blir godkjent som jervedrept, ikke utbetales før i desember.

Da blir det knapt med midler å leve for, sier Davidsen.

Bare beinrester og ulla igjen

Det begynte i juli da turfolk fortalte at de fant sauekadavre i beiteområdet til beitelaget.

Etter hvert opplevde de å finne kadaver nesten hver dag.

– Vi slapp 800 dyr. Per dags dato er 150 lam borte og fem voksne, som vi er helt sikre på er tatt. Det er ennå en del på fjellet. Så jeg frykter for at tapstallene kommer bortimot 200 lam, sier Davidsen.

FOTSPOR: Én jerv er observert én gang, men i sommerhalvåret er det svært utfordrende å jakte på den. Foto: Ole Reidar Davidsen

– Dere vet at det er jerv?

– Ja. Det er dokumentert flere. Sikkert en 60-70 av lammene, sier han.

Resten får de ikke dokumentert fordi bare beinrestene og ulla ligger igjen.

I en annen besetning i beitelaget kom bare 76 av 170 dyr ned fra sommerbeite.

– Største tapssituasjonen i år

Det er gitt skadefellingstillatelse, men ingen har så langt klart å få has på jerven. Uten snø til å spore jerven i, er det en vanskelig oppgave. 10. september startet også jaktsesongen.

– Vi får bare håpe at de får tatt den ut til vinteren, sier Davidsen.

Fylkesmannen har gitt midler til skadefelling, til tidlig nedsanking av sau, og tilskudd til gjetere og hunder.

Foto: Ole Reidar Davidsen

Seniorrådgiver i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland, Øyvind Skogstad, forstår fortvilelsen hos bøndene.

– Det er den klart største tapssituasjonen vi har hatt til rovvilt i år. Det er ganske mange år siden vi har hatt såpass omfattende jerveskader, sier Skogstad.

– Nordland er vanskelig

Ettersom situasjonen er så dramatisk, vil fylkesmannen ha dialog med Miljødirektoratet om eventuelt ekstraordinær skadefelling fra helikopter.

– Vi forstår det veldig godt når det rammer enkeltbrukere såpass kraftig, sier Skogstad.

BEINRESTER: Med kadaverhund fant Ole Reidar Davidsen et kadaver nesten hver dag etter at de ble varslet. Foto: Ole Reidar Davidsen

– Målsetninga er å ivareta både hensynet til beitenæringa og bestandsmålene for rovvilt. Det er kjempe krevende i en del tilfeller, sier han.

Området nord for Korgfjellet er prioritert til beitedyr, og det skal ikke finnes rovdyr her.

– Har vi for mange rovdyr enkelte steder i landet?

– Vi har et bestandsmål på jerv på ti årlige ynglinger. Vi har de siste årene ligget på litt over ti og 11 ynglinger. Vi ligger ikke langt over, men i Nordland er det vanskelig. Det er et langt og smalt fylke med beitebruk over store deler av fylket, sier Skogstad.