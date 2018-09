– Politiet fikk i går kveld 19.10 melding fra en fritidsfisker ved Kvænflåget mellom Fauske og Rognan. Han hadde funnet en gjenstand som fløt i havet – nært land. Vi kan med sikkerhet si at denne gjenstanden tilhører savnede Arjen Kamphuis, sier politiinspektør Bjarte Walla hos politiet i Nordland til NRK.

Flere har søkt etter Arjen Kamphuis. Her et skjermdump fra nettsiden til savnede. Foto: @ncilla/twitter / skjermdump

Funnet knyttes til Arjen Kamphuis, som har vært savnet i snart en måned. Politiet er sikre på at eiendelene tilhører savnede, men ønsker ikke å gå inn på hva de har funnet.

– Av hensyn til den pågående etterforskningen kan ikke politiet gå ut med hvilke eiendeler det dreier seg om.

NRKs reporter på funnstedet, Andreas Nilsen Trygstad, sier at fire etterforskere jobber på stranda, som ligger like nedenfor Kvænflågtunnelen.

Har tre teorier

Politiet har grunn til å tro at Arjen tok lokaltoget fra Bodø til Rognan den 20. august, med avgang etter ruten klokken 16.05 og ankomst Rognan 17.29.

Politiinspektør Bjarte Walla hos politiet i Nordland. Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Vi arbeider ut fra tre teorier om hva som kan ha skjedd. Dette funnet endrer ikke måten vi etterforsker på. Vi holder fremdeles alle muligheter åpne, og må ta høyde for alle disse tre teoriene videre i etterforskningen.

Politiets hovedhypoteser, Arjen Kamphuis Ekspandér faktaboks Kamphuis har vært utsatt for en ulykke Kamphuis har frivillig valgt å holde seg skjult Kamphuis har vært gjenstand for en eller annen kriminell handling

Ifølge nederlandsk media skulle Kamphuis ha kommet hjem 22. august, men er sist sett 20. august i Bodø.

– I hvilken grad funnet kan fortelle noe om den savnede har befunnet seg i, eller i nærheten av funnstedet, er det på dette tidspunktet ikke mulig for politiet å si noe sikkert om. ​​​​

Mobilsignal i Stavanger

Kamphuis har vært tilknyttet varslernettstedet Wikileaks. Norsk politi har tidligere bekreftet at de har registrert mobilsignal fra Kamphuis' telefon i Stavanger-området den 30. august – altså ti dager etter at han sist ble observert i Bodø. Ifølge Walla er fortsatt dette et aktuelt spor for politiet.

Kamphuis er tilknyttet Wikileaks. De har tidligere delt denne etterlysningen på sin Twitter-konto. Foto: Skjermdump/@wikileaks / twitter

– Vi har drevet – og vil fortsatt drive – etterforskning på det funnet, og vi skal søke og klarlegge hvordan det henger sammen med dette funnet og de øvrige opplysningene vi har å jobbe ut fra, sier Walla.