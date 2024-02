Har fisket mer skrei enn ifjor

Kystflåten ligger 5000 tonn foran fjoråret – mange er ferdig med torsken, melder Fiskeribladet.

Til tross for 26 prosent nedgang i gruppekvota, har lukket kystgruppe fisket 5000 tonn mer torsk enn på samme tid i fjor. Det er i flåten over 11 meter at fangstene har økt.

Omsetningsdirektør Charles Aas i Norges Råfisklag sier til NRK at de største fangstene er tatt uten for Troms og Vesterålen.

– Det er bedre skreifiske utenfor Vesterålen og Troms i år, enn på samme tid i fjor. Så langt er det ikke så veldig stor grunn til rope hurra i Lofoten, men det er lov å håpe. Fiskerne er jo optimister helt til det motsatte er bevist, sier han til NRK.

Flere fiskere Fiskeribladet har snakket med er nettopp slike optimister.

Fisker Holger Rune Pedersen i Henningsvær leverte nylig en dagsfangst på tre tonn, for det meste skrei.

– Vi er veldig fornøyd. Skreien er stor og fin, så vi kan ikke klage, sier Pedersen til Fiskeribladet.