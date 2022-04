I april i år kunngjorde Det internasjonale Skiforbundet (FIS) at fluorstoffer har så stort skadeomfang at det ikke er forsvarlig å bruke.

To dager tidligere publiserte også EU-kommisjonen et forslag til om å endre regelverket for de fluorholdige klimagassene.

Men hva med den gamle skismøringen du har hatt på hytta i over ti år? Er det greit å fortsatt bruke denne smøringen på påsketuren? Eller burde du kaste det?

Hvor omfattende er egentlig konsekvensene av fluorbruk?

– Fluoren er både helse- og miljøskadelig, sier smøresjef i Norges Skiforbund, Stein Olav Snesrud.

Skal vi tro Snesrud, og andre eksperter, bør de gamle boksene forbli gamle.

Gode alternativer finnes.

Imponert over fluorfri smurning

Det er egentlig et par år siden forbudet fra FIS kom. Men verktøy som måler innhold av fluor har ikke fungert godt nok.

Fram til nå.

Derfor strammes regelverket inn.

Stein Olav Snesrud er fornøyd med totalforbudet FIS innfører. Foto: Terje Pedersen

– Produsentene har jobbet på spreng for å finne gode erstatningsløsninger. Det har ikke vært enkelt, sier Snesrud.

– Men den fluorfrie smøringen er allerede konkurransedyktig.

Under årets verdenscup ble det brukt fluorfri smøring. De nye produktene imponerte den erfarne smøreren.

Han mener hvermannsen ikke trenger smøring med fluor på en vanlig skitur.

– Til vanlig tur og trening skal det ikke ha så mye å si

Smøresjefen tror produksjonen uansett vil fases ut.

– Det er ikke ulovlig å produsere det. Men jeg tror det vil bli vanskeligere å få solgt det nå som FIS har innført totalforbud.

Ikke nedbrytbart

Randi Grønnestad skrev om effekten av fluorstoffer i sin doktorgradsavhandling.

– Bruk av fluor er skadelig. Det har forskningsmiljøene visst om lenge.

Grønnestad er fornøyd med de nye tiltakene.

Randi Grønnestad har skrevet doktorgrad om effekten fluorstoffer har på klatremus. Foto: NTNU

– Stoffene brytes ikke ned. Over tid vil de hopes opp i naturen.

Dyr inntar gjerne stoffene gjennom mat og drikkevann.

Når snøen smelter vil en del av stoffene havne i drikkevann eller i grunnvann. Planter i nærheten kan ta opp de skadelige stoffene. De kan også legge seg som et lag over planter og frø.

Mennesker blir hovedsakelig eksponert ved påføring av skismøring.

Stort skadeomfang

Nye studier avdekker stadig nye konsekvenser av bruk av fluor.

– Fluorstoffet påvirker kolesterolnivået, immunsystemet og hormonsystemet til mennesker. Enkelte studier viser også at det kan føre til kreft, sier Grønnestad.

Det er vanskelig si nøyaktig hvor tålegrensen til mennesker og dyr ligger.

Skituren kan bli skadelig om du får påført skismøring med fluor. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Halveringstiden på stoffene er opp til ni år for mennesker. Det betyr at fluor blir værende i kroppen i flere tiår etter eksponering.

– Blir du eksponert for lave nivåer over lang tid, vil det likevel akkumulere slik at nivåene høynes etter hvert, forklarer hun.

– Ikke kast det i søpla

Både Snesrud og Grønnestad er enige om at stoffene burde unngås så langt det er mulig.

Og om du finner gamle bokser på hytta:

– Ikke kast det i søpla.

– Da havner det i naturen til slutt uansett, understreker Grønnestad.

I naturen har stoffene en halveringstid på flere tusen år – fluorstoffene blir altså værende der i flere hundre generasjoner. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Om en først skal kaste gammel smøring må det leveres inn og resirkuleres.

– Folk burde unngå å bruke det generelt. Når det er så mange studier som viser at det er skadelig for både mennesker og dyr, er det liten grunn til å fortsette, sier forskeren.

Jo mer som havner i naturen, jo høyere konsentrasjon vil det bli.

Panteordning

Både smøresjefen og forskeren viser til Swix sin nye kampanje: Fluorfri.

Gjennom panteordningen kan alle kan bestille henting av fluorholdige skismøring. I retur mottar man et gavekort.

– Det vil jeg absolutt oppfordre folk til å gjøre. Da kan jo folk oppgradere skismøringen sin, sier Snesrud.

Swix startet kampanjen med mål om å få folk til å kvitte seg med fluorsmøring på en forsvarlig måte. Målet var også at folk skulle gå over til fluorfrie alternativer.

Markedssjef i Swix, Åse-Line Eide er overrasket over hvor mange som allerede har benyttet seg av panteordningen deres. Foto: Privat

– Responsen har vært enorm, sier Markedssjef i Swix, Åse-Line Eide.

Målet på 1000 opphentinger nådde de på fire dager. I dag har over 5000 personer returnert sin fluorholdige skismøring.

Kampanjen avsluttes 1. mai.