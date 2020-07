Den naturskjønne Lofotodden Nasjonalpark ble opprett for to år siden. Her finnes mange høye tinder og dype fjorder, som egner seg til fotografering.

Forvalteren for området heter Ole-Jakob Kvalshaug. Han forteller at når han er ute i felt møter han stort sett noen med drone på veg opp til fjellet Ryten, et av de mest populære områdene.

– Vi opplever dette som et problem. Det vi reagerer på er at folk bare går forbi skiltene vi har satt opp om at det er ulovlig med drone i nasjonalparken.

Lofotodden nasjonalpark Ekspandér faktaboks Ligger ytterst i Lofoten i kommunene Moskenes og Flakstad. Størstedelen av parken er landareal (86 km 2 ), mens 13 km 2 er sjøareal.

), mens 13 km er sjøareal. Nasjonalparken er preget av naturtypene nakent berg, ur og rasmark.

Fjellhei, tundra og treløse heier under skoggrensen har også stor plass i området.

Viktige hekkeområder for sjøfugl, særlig toppskarv og teist. Også kolonier av krykkje, havørn og kongeørn. Av rødlistede arter finner vi særlig bergirisk, tyvjo og strandsnipe.

Hulemaleriene i Kollhellaren og Bukkhammerhola har vært der siden steinalderfolket malte dem på huleveggen for omlag 3000 år siden.

Er nasjonalpark nummer 40 på fastlandet Kilde: Klima- og miljødepartementet

Dette skiltet blir du møtt av ved inngangsporten til Lofotodden nasjonalpark på Bunes. Foto: Benjamin Fredriksen / Benjamin Fredriksen / NRK

Stort problem

I et ekstraordinært styremøte, torsdag 9. juli, fattet Lofotodden nasjonalparkstyre vedtak om å anmelde tre forhold om brudd på vernebestemmelsen for nasjonalparken.

– Det er er enkelte områder vi opplever det som verre enn i andre. For eksempel de mest besøkte områdene som Bunessanda, Ryten og Kvalvika der man får ganske sensasjonelle opptak med drone.

– Det er jo lovbrudd, og derfor anmelder vi alle tre tilfellene, sier Kvalshaug.

Alle tre tilfellene av dronebruken ble oppdaget etter at synderne hadde lagt ut videoer på sosiale medier.

Ole-Jakob Kvalshaug er nasjonalparkforvalter i Lofotodden Nasjonalpark. I bakgrunnen ser du Bunessanda. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Ser alvorlig på hendelsene

Vernegrensen for nasjonalparken er inntegnet i de fleste offentlige digitale karttjenester.

Det er satt opp informasjonsskilt om at du går inn i nasjonalparken, samt informasjon om drone-forbudet på de fleste stiene som går inn i nasjonalparken. Styret ser derfor ser alvorlig på hendelsene, ifølge styrevedtaket.

Alle som opererer drone, profesjonelt eller privat, har et selvstendig ansvar å gjøre seg kjent med gjeldende regelverk når de er i et verneområde.

– Vi anmelder av hensyn til dyreliv og friluftsliv. Opptakene er gjort i hekketiden, en særskilt sårbar periode for fugl. For friluftslivet kan støy fra en drone virke forstyrrende, og forringe naturopplevelsen, sier Kvalshaug.

Lofotodden: Utsikt fra fjellet Ryten mot Kvalvika Foto: Jon Olav Larsen

Kan forstyrre hekkingen

Lofotodden nasjonalpark har landskaps- og naturtyper som ikke finnes i andre norske verneområder, med sitt særpregete og unike landskap med smale, høye tinderekker omgitt av åpne havområder og dype fjorder.

– Vi har sett droner i hekketida og vi har en del sårbare sjøfugl- og rovfuglarter som kan ha blitt forstyrret. Resultatet kan bli en mislykket hekking fordi en drone har vært for nærgående.

– Så må man nesten respektere at det er litt strengere begrensninger her enn ellers, sier Kvalshaug.

Færre turister enn vanlig

Når det gjelder besøkstallene i sommer for den ferske nasjonalparken, sier Kvalshaug at de er under normalen.

– Det er bra med folk i Lofoten nå, men i en normalmåned i juli er det flere folk. Lofotodden har normalt en stor andel utenlandske turister, og vi merker at disse er borte.

– Vi håper folk som besøker nasjonalparken i sommer lar drona ligge igjen hjemme, og at de heller nyter turen, utsikten og roen ute i naturen blant majestetiske lofotfjell.

Verneforskriften til Lofotodden Nasjonalpark