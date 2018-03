Håpet knust for tusenvis av demensrammede

– Det er svært skuffende, sett i lys av den innsatsen som har blitt lagt ned fra både oss og pasientene, sier professor i nevrologi Tormod Fladby ved Akershus Universitetssykehus, Ahus.

Fladby fikk i 2017 demensforskningsprisen for sitt arbeid mot å kunne påvise demens ved et tidligere stadium. I rundt samme periode ble det startet en forsøksgruppe på 15 personer i Norge, for å teste en pille som skulle bremse utviklingen av demenssykdom (ekstern lenke).

Etter en lang forskningsprosess har resultatet nå kommet. Funnene skuffer Fladby, pillen fungerte ikke som de hadde håpet.

– Det er jo veldig mange pasienter og pårørende som har vært inkludert, både i Norge og internasjonalt. De har gjort en skikkelig innsats. Det er mange som har jobbet for at vi skulle lykkes.

(Artikkelen fortsetter under)

Professor i nevrologi Tormod Fladby. Foto: Øystein H. Horgmo / UiO

Brukt milliarder av kroner

Fladby forklarer at firmaet som utviklet medisinen, Merck Sharp & Dohme, har brukt enorme ressurser i håp om at pillen skulle fungere ordentlig.

– Det er en stor innsats som ligger bak. Nå har ikke jeg sett noen tall, men dette firmaet har jo sikkert brukt milliarder av kroner.

Rolf Schjesvold fra Bodø har vært en av forsøkspasientene som har deltatt i studien. Hans kone Berit Schjesvold forteller til NRK på e-post at resultatet er veldig leit.

– Men vi er innforstått med at forskning er utrolig viktig, til tross for at man ikke alltid oppnår de ønskede resultater. Det viktigste er at man ikke gir opp å forske videre, men fortsetter forskningen slik at man på sikt kan finne en medisin som gir hjelp til personer med Alzheimer.

– Hadde dere store forhåpninger til denne pillen?

– Håpet var at dette skulle bremse på utviklingen av sykdommen. Vi er likevel veldig takknemlige for at Rolf fikk anledning til å delta i dette forskningsprosjektet.

Krevende nøtt å knekke

Tormod Fladby mener også det er viktig å forske videre for å finne en medisin mot demens. Han forklarer at de kommer til å fortsette letingen sånn som de har gjort i mange år allerede.

– Vi må prøve å komme inn enda tidligere i sykdomsforløpet. Alzheimersykdommen er noe som utvikler seg tiår før demens, sier Fladby.

Han forteller at det sannsynligvis er vanskeligere å stanse sykdommen jo lengre man kommer ut i sykdomsforløpet.

– Det er en ganske krevende nøtt å knekke, men det er en rekke angrepspunkter. Vi må jobbe systematisk fremover for å finne et effektivt angrepspunkt mot sykdommen. For å komme dit må vi prøve ut behandling. Det må gjøres på en trygg måte. Behandlingseffekten er usikker i denne fasen, noe vi må gjøre pasientene oppmerksomme på.

NRK forsøkte å få tak i Merck, Sharp & Dohmes kontor i Norge, men fikk ikke svar.