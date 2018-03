Håper VM-søknad kan samle et splittet Nord-Norge

Strid om hjertetilbudet PCI og fylkessammenslåing lengst nord har skapt harde fronter blant fylkene i Nord-Norge. Nå håper daglig leder i Agenda Nord-Norge, Roger Ingebrigtsen, at et Alpint-VM kan samle de nordnorske fylkene igjen.

– Vi må bare innrømme at akkurat nå, så er det mye uro i landsdelen, og det er lenge siden det har vært et såpass dårlig klima, sier Ingebrigtsen.

Roger Ingebrigtsen er daglig leder i Agenda Nord-Norge og er redd for landsdelens fremtid. Foto: Agenda Nord-Norge

Han kommer selv fra Tromsø, og har fått kjenne på konfliktene mellom både Helse Nord og UNN, og fylkeskampen mellom Troms og Finnmark. Fortsetter konfliktene, er han redd for fremtiden til Nord-Norge.

– Vi ser klart og tydelig at vi er altfor få mennesker her i nord. Det er for få som flytter hit, og det er altfor mange som faller fra videregående utdanning. Jeg tror ikke at stormfylte diskusjoner akkurat vil hjelpe til at flere vil komme hit.

Sammenligner med Lillehammer

Ingebrigtsen ser likevel et lys i tunnelen. I Narvik ble det samlet rundt 10.000 mennesker da byen sendte sin søknad om å arrangere VM i alpint.

– Det viktigste med Narvik-søknaden er at det vil være et alpint-VM verden knapt har sett maken til. Samtidig kan det gi Nord-Norge noe å heie på sammen. Vi så det på 90-tallet, da Lillehammer, Hamar og Gjøvik fikk et OL å samarbeide om.

– Hva skjedde da?

– Det hadde lenge vært konflikter mellom dem, men OL bidro til å styrke samarbeidsånden. Samtidig som dette kan skje i nord, så vil flere mennesker kunne oppdage denne landsdelen. Både utenlandske turister og tilflyttere.

Rundt 10.000 mennesker møtte opp i Narvik helgen 2–4 februar, der søknaden til alpint-VM 2025 skulle offentliggjøres. Foto: Ole Dalen / NRK

Ordførere i ekstase

Narviks ordfører, Rune Edvardsen var i perlehumør på lørdag, og var ikke i tvil om at Narvik skal bli Norges bidrag til kampen om å få arrangere.

– Ja, det tror jeg. Vi skal ikke få det fordi vi er fra Nord-Norge. Vi skal få det fordi vi er det beste alternativet. Vi har støtte fra resten av Nord-Norge og fra Distrikts-Norge. De skal ha bra med baller for å si nei til oss!

Marianne Bremnes er ordfører i Harstad og var i godt humør, lørdag. Hun forklarer hvorfor hun er så ivrig på å støtte opp prosjektet i Narvik.

Ordfører i Narvik Rune Edvardsen, og ordfører i Harstad Marianne Bremnes. Foto: Ole Dalen / NRK

– Jo, fordi alpint-VM i 2025 vil være et arrangement som angår hele Nord-Norge. Derfor er vi veldig glade for å støtte Narvik i den søknaden de sender nå.

Også Tromsø kommune har gitt sin støtte i form av 100 000 kroner som skal brukes på utarbeiding av VM-søknaden. Arrangementet vil kunne gi store ringvirkninger innen reiseliv og bidra til å bygge opp verdifull arrangementskompetanse i regionen og landsdelen mener kommunen.