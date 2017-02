Håper på endelig nasjonalpark-ja til våren

Flertallet på fylkestinget har nå sagt ja til å støtte planene for en nasjonalpark i Lofoten.

– Det er vi veldig glade for. Lokal og regional forankring er viktig i prosessen. Nå går vi spennende tider i møte, sier ordfører Lillian Rasmussen i Moskenes kommune.

I dag inviterte nemlig Miljødirektoratet Moskenes og Flakstad kommune til tilrådningsmøte på Reine 14. mars. På møtet vil Miljødirektoratet presentere sin tilrådning av Lofotodden nasjonalpark til Klima- og miljødepartementet.

Spent ordfører

– Miljødirektoratet vil deretter gi sin tilrådning, og deretter skal regjeringen avgjøre saken. Dette vil etter planen skje i løpet av vårsesjonen, sier ordføreren.

Lofotodden nasjonalpark er ment å etableres på yttersida av øya, samt den indre delen mot Vestfjorden fra Lofotodden og inn mot Å. Det 109 kilometer stort område i naturskjønne Lofoten kan bli Norges 45. nasjonalpark og den siste nasjonalparken som etableres i Norge.

– Ikke et spørsmål for eller mot olje

Lofotodden nasjonalpark er ment å skulle etableres på yttersida av øya, samt den indre delen mot Vestfjorden fra Lofotodden og inn mot Å. Foto: Jon Olav Larsen

Ordføreren registrerer at debatten i media har dreid seg mye om Lofotens muligheter for vekst og utvikling – og ikke minst oljeboring – dersom det blir nasjonalpark.

– Jeg vil understreke at en etablering av nasjonalpark vil ikke innebære vern av havet eller begrensing på bruk av ressursene her. Vernet regulerer ikke fiske og bruk av båt innenfor disse havområdene. Grunneierne mister ikke eiendomsretten. Dagens bruk, jakt og fiske berøres ikke av vern, sier Rasmussen.

Det var sommeren 2007 at Moskenes kommunestyre fattet et vedtak om å starte utredning av nasjonalpark på Lofotodden og yttersida av Moskenesøy.

– Vi har jobbet lenge med denne saken, og det skal bli godt å få et svar, sier Lillian Rasmussen.

Fortsatt lokal motstand

Det er ikke alle som er like begeistret for planene om at 58 prosent kommunens areal skal inngå i en nasjonalpark. Saken har skapt stort engasjement, både lokalt og regionalt.

I 2015 ble det anholdt folkeavstemning om etablering av nasjonalpark i Lofoten. I enkelte kommuner vil opptil 60 prosent av det totale arealet i kommunen vernet. 58 prosent stemte imot og 41 prosent stemte for.

– Vi vil ikke bli et museum

Et 109 kilometer stort område i naturskjønne Lofoten kan bli den siste nasjonalparken som etableres i Norge. Foto: John Inge Johansen

– Folk flest i Moskenes og Flakstad er imot etableringen av en nasjonalpark. En nasjonalpark vil bety at vi legger store deler av kommunen brakk. Dette er et overtramp mot grunneierne og innbyggerne, sier Bjørn Eirik Larsen, leder for gruppa «Nei til Lofotodden nasjonalpark».

Han frykter at Lofoten vil ende opp som et museum dersom nasjonalparkplanene blir realisert.

– Vi frykter at turisme vil overta for fiskeri dersom området her får nasjonalparkstatus, sier Larsen.