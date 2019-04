Håper på «babyboom» - lanserte konkurranse med pikant navn

Som mange andre små kommuner i Norge, plages Beiarn kommuner i Nordland med en stadig synkende og eldre befolkning.

Siden slutten av 50-tallet har befolkninga i kommunen blitt mer enn halvert. I januar 2018 bodde det 1029 personer i Beiarn, som ligger et par timer sør for Bodø.

Den mye omtalte «puleprisen», som nå er utdelt. Foto: Therese Bergersen / NRK

Det har fått ordfører Monika Sande til å tenke nytt i arbeidet med å bygge opp en yngre og større befolkning. Sist sommer lovet hun derfor 25.000 kroner til det paret som fikk barn på en bestemt dato, 16. mars 2019.

– Vi har jo hele tiden snakket om at vi ønsker flere innbyggere her på bygda, også hadde vi lyst til å lage en slags happening rundt det hele, sier Sande om prisen som har fått navnet produksjonstilskuddet.

Men på gata har det fått en litt mindre formell tittel.

– Hva er det den kalles på folkemunne?

– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg synes ikke det er noe fint ord, svarer Sande, og unngår dermed bruken av begrepet «pulepris», som den blir kalt på folkemunne.

Befolkningen i Beiarn synker stadig. Her ser vi tallene fram til 2014. I 2019 ligger tallet på 1029. Foto: Skjermdump SSB

– Vi trenger flere barn i hele Norge

Prisen, og de 25.000 kronene gikk til Linn Marita Ingvaldsen og Robert Hansen, som fikk lille Richard den 7. mars – ni dager før datoen ordføreren satt.

Og det viste seg å skulle bli et ganske tett løp mot slutten, da tre par hadde termin ganske så likt.

Familien håper prisen er nok til en familietur til Danmark. Foto: Therese Bergersen / NRK

– Vi var veldig spente på slutten. Etter Richard kom den 7. mars telte vi dager fram til vi skjønte at vi var nærmest. Det var utrolig artig, forteller Linn, som allerede var gravid da prisen ble annonsert.

Begge to synes det er et artig initiativ, og at det er bra kommunen tar grep for å øke befolkningsveksten.

Minner om barnemangel

Selv om det er artig med pris, mener ordføreren likevel at det er tanken bak som er det viktigste.

– Det er viktig for oss at folk ønsker å leve her, og å få barn i Beiarn. Det er det vi ønsker å vise at vi setter pris på. Og jeg tror at alle kommuner i Norge etter hvert vil trenge flere barn, det har vi jo sett flere tilfeller av.

Beiarn er derimot blant de første kommunene der befolkningen begynner å bli såpass mye eldre at det blir lagt merke til.

– Så nå må vi gjøre noe for å fokusere på de yngre, og for å få de yngre til å ville flytte til oss, sier Sande.