Håper koronakrisen kan berge norsk matproduksjon

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Norge er helt avhengig av import for å forsyne befolkningen med nok mat.

Når landene stenger grensene sine som følger av koronasmitte, blir det ekstra synlig hvor avhengig vi er av mat utenfra.

– Det er ikke vi som tar påskeferie og drar på fjellet. Vi står på døgnet rundt, sier bonde Cathrine Grønbech Dalen. Foto: Privat

At landbruket er karakterisert som ei samfunnskritisk næring fikk bonde Cathrine Grønbech Dalen ï Sandnessjøen til å reagere:

– Jeg synes det er på tide at norske bønder blir løfta frem som de hardtarbeidende hverdagsheltene som vi faktisk er.

– Uten oss ville det ikke vært mat på bordene. Jeg håper denne krisa kan få folk til å forstå hvor viktig det er at vi sikrer norsk matproduksjon, sier Dalen til NRK.

Bonden har også delt sin frustrasjon i et privat Facebook-innlegg som nå er likt av mer enn 7000 personer.

Mener vi må få opp kjøttproduksjonen

I dag produseres langt under 50 prosent av maten som spises i Norge, innenfor landets grenser.

– Vi er nødt til å øke vår egen selvforsyningsgrad, sier fylkesleder Ståle Nordmo i Nordland bondelag. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Det er altfor lite, mener fylkesleder Ståle Nordmo i Nordland bondelag.

– Vi er nødt til å øke vår egen selvforsyningsgrad. Det at norsk landbruk er karakterisert som ei samfunnskritisk næring, sier sitt.

Mye av importen består av varer vi ikke kan produsere i Norge, slik som sukker, kaffe og eksotisk frukt.

Likevel mener Nordmo at en altfor stor del av importen er kjøttvarer.

– Vi er nødt til å tenke på oss selv i større grad. Og jeg tror forbrukerne er blitt mer skeptisk til utenlandsk mat.

Selvforsyningsgraden synker

Ifølge Norsk landbrukssamvirke vil selvforsyningsgraden i Norge bare synke i årene som kommer.

– Norge blir stadig mer avhengig av import fra utlandet, sier fagsjef Åge Klepp i Norsk Landbrukssamvirke. Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ M

– Importen har økt fra år til år, sier Åge Klepp, som er fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke.

– Om vi ikke får iverksatt tilstrekkelig med tiltak for å snu kursen, kan vi nok bli enda dårligere stilt i tida som kommer.

Han mener kurvene ikke ser gunstige ut, og at vi særlig i de senere årene har blitt mer importavhengig.

– Vi importerer stadig mer kjøtt og ost. Og særlig har importen av ost økt kraftig. Bearbeida matvarer, slik som ferdigpizza, bakverk og deiger har steget kraftig, sier Klepp.

Derfor har importen av ost økt Ekspandér faktaboks Årsaken til at importen av ost har økt, er stadig større kvoter med nulltoll. Dette har ført til at importen har økt gradvis fra år til år. I Artikkel-19 avtalen mellom Norge og EU ble det åpnet for å øke den tollfrie importkvoten med 1.200 tonn til 8.400 tonn. – Selv om kostnadsnivået er helt annerledes i EU enn i Norge, er det lønnsomt å ta med seg litt ekstra på lasset. Og kjedene har likevel god avanse på hylleprisen, sier fagsjef Åge Klepp i Norsk Landbrukssamvirke. Neste år vil det også bli en nedgang i melkeproduksjonen i landet fordi eksportstøtten på ost går ut. Årsaken er at det internasjonale handelsregelverket blir endret. – Da er det ikke lenger lønnsomt å produsere Jarlsberg for eksport. Og da går hundre millioner liter melk ut av produksjon i Norge. Selvforsyningsmessig blir vi dårligere stilt på grunn av dette, sier Klepp.

– Står på døgnet rundt

Cathrine Grønbech Dalen mener det er lite takk å få for den jobben bøndene gjør og opplever at bondehetsen eskalerer.

Selv har hun sett seg nødt til å slette venner på Facebook som publiserer innlegg om kjøttskam og at bonden er klimaversting.

Den norske dyrevelferden er så god at den alene burde få flere til å handle norsk mat, mener bonde Cathrine Grønbech Dalen. Her fra gården i Alstahaug kommune. Foto: Privat

– Det føles ikke godt. Det er ikke vi som tar påskeferie og drar på fjellet. Vi står på døgnet rundt.

Også bondelagslederen tror koronakrisen vil endre synet på norsk landbruk.

– Det er når en krise inntreffer landet vårt, slik som koronaviruset, at vi ser hvor sårbare vi egentlig er. Norsk mat er miljøvennlig, og at norske bønder har en veldig god dyrevelferd. Jeg håper vi i fremtiden skal slippe å konkurrere med utenlandsk mat.

Også Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener bøndenes rammevilkår har vært for magre over flere år. De oppfordrer til at det jobbes fram en plan for å løfte inntektene til landbruket, skriver NTB.