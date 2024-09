Saken oppsummert Historiske handelssteder og væreierboliger langs kysten selges for rekordsummer.

Første fritidseiendom med en prislapp over 25 millioner kroner i Nordland ble omtalt tidligere i sommer.

Flere boliger i samme kategori har dukket opp på markedet det siste året, inkludert en eiendom prissatt til 35 millioner kroner.

Eiendomsmegler Marius Berger mener at mange av disse eiendommene er sterkt undervurdert i pris av lokale meglere.

Eiendommen Jennestad, prissatt til 35 millioner kroner, har en interessant historie og inkluderer et populært kunstgalleri.

Selgeren av Jennestad håper at kunsten kan videreføres på en eller annen måte, og at skulpturene i hagen forblir på stedet.

Tidligere i sommer omtalte NRK en eiendom i Kabelvåg.

Da var det den første fritidseiendommen med en prislapp over 25 millioner kroner i Nordland.

– Det finnes mange perler i Nord-Norge som er undervurdert i pris, mener eiendomsmegler Marius Berger.

Det siste året har flere boliger i samme kategori dukket opp på markedet. Det nyeste tilskuddet kan skilte med et populært kunstgalleri, enorm tomt og skulpturpark.

Eiendommen, som er prissatt til 35 millioner kroner, føyer seg inn i rekken av gamle kystkulturbygninger til salgs i Norge.

Det er ikke mange hager i Nord-Norge med skulpturpark. Foto: iSnitt boligfoto

Handelssteder med ny verdi?

«Vesterålens Perle», som eiendomsmegler Marius Berger kaller eiendommen på Sortland, var opprinnelig det gamle handelsstedet Jennestad.

Historien strekker seg helt tilbake til 1830, og det var et knutepunkt for handel både langs vei og sjø. Hovedbygget på dagens utgave ble imidlertid oppført i 1917.

– Disse gamle handelsstedene er svært vakre. Flere har begynt å se verdien i det, sier Berger til NRK.

Han er eiendomsmegler i selskapet Sem & Johnsen som jobber med å selge en rekke dyre fritidsboliger i Nordland:

NRK Handelssted fra tidlig 1900-tall I Ofoten ligger handelsstedet Revelsøy til salgs. Eiendommen beskrives som meget sjarmerende med kulturhistorisk verdi. Prislappen er på 15 millioner kroner. Lofoten droneservice Væreierbolig i Lofoten I Kabelvåg, på en bergknaus, er en gammel væreierbolig til salgs. Ordet «væreier» betyr den som eier et fiskevær. Med andre ord var væreierboligen der vedkommende holdt hus. Denne eiendommen beskrives med ord som lekker, staselig og nyrenovert. Prislappen er 28,5 millioner kroner - og selger har avslått bud på 23 millioner kroner. Ukjent Jennestad Handelssted Det gamle handelsstedet på Jennestad, med historie helt fra 1830, har de siste 50 årene utviklet seg mye. NRK besøkte handelsstedet i 1980, da det fortsatt ble drevet butikk. For 23 år siden ble eiendommen kjøpt av Kåre-Bjørn Kongsnes. Han har utviklet stedet til et viktig galleri hvor blant andre Odd Nerdrum, Pushwagner og Dronning Sonja har stilt ut kunst.

Meglerhuset Sem & Johnsen har for tiden 14 fritidsboliger til salgs i Nordland. Den dyreste 35 millioner kroner, den rimeligste 2,9 millioner kroner.

Sistnevnte er en god pris på ei «hytte» i Nord-Norge. Prisen på førstnevnte er uprøvd grunn i Nord-Norge.

For øyeblikket er eiendommen den nest dyreste fritidsboligen til salgs i hele Norge. Kun «slått» av en villa på Vinterbro til 45 millioner kroner.

Berger mener objekter som dette ikke kan sammenlignes med historiske priser i området.

– Vanligvis sammenligner man objekter med tilsvarende objekter i nærheten. Her finnes det ingenting å sammenligne med. Det betyr at man må begynne et sted å se hva markedet er villig til å betale.

Eiendomsmegler Marius Berger sier eiere av spesielle eiendommer i Nord-Norge har oppdaget at det kan være verdt mye penger. Foto: Eiendomsmegler Sem & Johnsen

At Jennestad og lignende eiendommer har både historisk og kulturell verdi mener Berger også må tas med i betraktningen.

– Vårt kontor mener flere av disse eiendommene er sterkt undervurdert i pris av lokale meglere.

– Hva mener du er årsaken til at lokale meglere ikke priser objektene så høyt som dere?

– Tradisjonell tankegang, svarer Berger.

NRK besøkte handelsstedet Jannestad i 1980. Den gang solgte de alt fra moderne madrasser til hermetikkbokser til hjemmehermetisering:

Dronningen, Nerdum og Pushwagner

Jennestad, som er prissatt til 35 millioner kroner, har uavhengig av pris en ganske interessant historie.

Selgeren, Kåre-Bjørn Kongsnes, forteller at han har hatt stor glede av å utvikle stedet de siste 23 årene.

– Som vesteråling har det vært veldig tilfredsstillende. Samtidig har det bundet meg veldig sterkt, forteller Kongsnes og referer til at det koster mye tid og energi å skape et godt kunstgalleri.

I 2015 åpnet Dronning Sonja, sammen med gallerieier Kåre-Bjørn Kongsnes, egen utstilling på Jennestad. Foto: Andrea White Hveding

Han drar frem noen få av mange høydepunkt:

«Muitalusat» (2022) – kunstverk fra samiske billedkunstnere. Viste mangfoldet av kunstneriske teknikker og den store bredden blant samiske kunstnere.

«Visions» (2016) – over 50 verk laget av Hariton Pushwagner.

«Bergtatt» (2015) – forskjellige kunstverk, både av dyptrykk, tresnitt og keramiske arbeid utført av H.M. Dronning Sonja.

«Mot Møysalen», et tresnitt av Dronning Sonja som ble stilt ut på Jennestad i 2015. Foto: Monica White Martinsen / NRK

Odd Nerdrum, Håkon Bleken og Killi Olsen er også på den lange listen over kunstnere som har brukt galleriet på Jennestad.

Til tross for den imponerende rekken av kunstnere, er det en helt annen ting som troner øverst over viktige opplevelser for Kongsnes.

– De flotteste besøkende vi har kommer fra våre nærmeste naboer, Jennestad barnehage og Jennestad Montessori-skole.

I 2015 tok Kåre-Bjørn Kongsnes imot Dronning Sonja i forbindelse med hennes utstilling på Jennestad. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Håper kunsten videreføres

På spørsmål om eiendommen selges med kunst svarer Kongsnes at det kan bli en diskusjon med eventuell kjøper.

– Jeg håper våre kunstnere kan videreføres på en eller annen måte. Det er naturlig at skulpturene i hagen og en del andre kunstverk forblir på Jennestad, sier han og legger til:

– Å skulle grave opp soklene til skulpturene ville jeg gruet meg mer til enn å trekke en visdomstann.

Kåre-Bjørn Kongsnes har brukt mer enn 20 år på å utvikle handelstedet, som han nå forsøker å selge. Foto: Monica White Martinsen / NRK

– Det er jo drevet som et galleri i dag. Er det et krav videre?

– Det ligger ingen føringer for stedet. Samtidig håper jeg grunnlaget som er lagt kan videreutvikles – og det kan gjøres i mange ulike retninger.

– 35 millioner kroner er mye penger. Om det ramler ned en slik sum i postkassa mi i morgen, og jeg byr 35, får jeg med noe kunst laget av dronning Sonja?

– Ja, og kanskje hadde du fått det for 34 millioner kroner også, svarer Kongsnes.

Men Galleri Jennestad har hatt utstillinger helt siden 2003, med et kobbel av kjente kunstnere.

Er det mulig å få med mer kunst på kjøpet?

Kongsnes røper at de har kunstverk utført av alle kunstnerne tilgjenglig fortsatt.

– Det vi i utgangspunktet føler hører med er skulpturhagen, utover det vil det bli en forhandlingssak etter interesse.

– Med veldig gode forhandlinger, kan man få med seg ett kunstverk fra hver kunstner?

– Ja, det kan man selvfølgelig.