Handballpresident Kåre Geir Lio er svært begeistra for milliongåva, som kan realisere dei storstilte handballplanane i Bodø.

– Vi har jo Trond Mohn i Bergen. No har vi altså nokon i Bodø som vil gjere det same. Det er jo gull at det finst så snille menneske der ute. Det skal vi vere glade for.

«Det er saligare å gi enn å få» står det i bibelen.

Og det er kanskje det den anonyme givaren har tenkt når Bodø handballklubb (BHK) no blir velsigna med 150 millionar kroner til å byggje ein splitter ny handballhall.

Lio seier at det er ei stor utfordring over heile landet at det manglar handballhallar.

Han har eit klart råd til politikarane i Bodø, som har siste ord i saka.

– Dette prosjektet er heilt avgjerande for at handballen i Bodø skal utvikle seg vidare.

Hemmeleg givar

Hallen er tenkt å ha plass til 3000 tilskodarar, eiga VIP-sone, treningsrom, garderobar og kontor.

Det gjer at arenaen kan brukast til å arrangere alt frå landslagssamlingar, enkeltståande landskampar, firenasjonsturneringar og kvalifiseringskampar til EM og VM.

Noregs Håndballforbund har vist interesse og lovar slike arrangement dersom prosjektet blir ein realitet.

Slik kan ein ny handballhall i Bodø sjå ut om prosjektet får tommel opp frå kommunen. Foto: GNIST ARKITEKTER AS

Men kven givaren av pengane er, vil ikkje handballklubben i Bodø avsløre.

– Givaren ønskjer ikkje offentleg merksemd rundt sin person eller korleis vedkommande er i posisjon til å gi ein stor sum.

Det seier styreleiar Barbro S. Erdahl i Bodø handballklubb (BHK).

Givaren ønskjer heller ikkje å delta i ein politisk dragkamp kor vedkommande kan bli teke til inntekt for det eine og det andre, legg ho til.

Styreleiaren skildrar den anonyme gåva som «unik og fantastisk».

– Givaren ønskjer å gi befolkninga i Bodø og Nord-Noreg ein ny, stor ikkje-kommersiell handballhall. Dette vil bidra til å ta tilbake BHK sin posisjon i toppen av norsk herrehandball. Og samtidig skape ein arena der det er mogleg å halde større meisterskap og turneringar.

– Kommunen og befolkninga i byen kan ikkje seie nei til ei gåve på 150 millionar kroner, legg Erdahl til.

– Politikarane bør vere ytst fleksible

Givaren vil at handballklubben i Bodø skal eige og drive hallen. Og BHK veit akkurat kor ein ny hall bør ligge – på ei tomt som kommunen eig.

Grunnen til at BHK vil bygge hallen der er at den er i nærleiken til Nordlandshallen og Bodø spektrum.

Men det er fleire i området som har lyst på tomta, både Norsk Luftfartsmuseum og Trekanten-kjøpesenter.

Om tomta skal bli gitt vekk, seljast eller leiast ut vil ikkje politikarane i byen forskottere i no.

Ordførarkandidat og leiar i Bodø Arbeidarparti Ann-Kristin Moldjord seier det er ei rekke uavklarte spørsmål som må svarast på før kommunen kan sleppe den attraktive tomta.

– Politikarane bør vere ytst fleksible og raske for å leggje til rette slik at hallen kan realiserast. Viss politikarar kan seie nei til dette, slik den økonomiske situasjonen er i Bodø kommune, skjønner eg ingenting, seier handballpresident Lio.

Han legg til at tomta ligg på ein ideell plass.

– Eg kan ikkje forstå kvifor denne saka kan framstillast som problematisk. Sjølvsagt skal ein ha økonomisk tryggleik i prosjektet. Eg har 120 prosent tillit til at vedkommande som har lyst å gi desse pengane gjer det på ein måte som vil bidra til samfunnet i overskodeleg framtid, seier presidenten i handballforbund.