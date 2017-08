Han representerer Arbeiderpartiet, men nekter å stemme på sitt eget parti

Årsaken er at partiledelsen gjør narr av motstandere av nedleggelse av flybasen på Andenes.

Jonas Gahr Støre mener Johnsen selv må ta ansvar for sine valg. Kjell Are Johansen liker lyden av Orion-fly, men liker ikke at hans eget parti flytter basen på Evenes.

– Vi skal ikke bli behandlet slik som borgere i landet. Det er våre penger de forvalter og da blir dette en liten stille protest, sier han.

Føler seg latterliggjort

For første gang på 30 år skal han ikke stemme arbeiderpartiet.

– Når vi kommer med godt begrunnede argumenter der vi har fått hjelp av fagmilitære til å utrede for oss, så blir vi sett på slik at de mener det er tøv det vi kommer med, sier han.

VANSKELIG SAK: I går var partileder for AP Jonas Gahr Støre i Bodø. Andøya flystasjon er en krevende og vanskelig sak mener Støre. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Johansen synes det er uheldig at de opplever å tidvis bli ledd av. Til tross for at han avstår å stemme på eget parti, ønsker han likevel et regjeringsskifte.

– Jeg ønsker for all del et regjeringsskifte, derfor smerter det også å ikke kunne gå inn å bidra til det. De som sitter i dag, det er de som er årsaken til at vi er i denne situasjonen. Likevel er hjertet mitt i partiet, så hvem jeg skal stemme på blir kjempevanskelig, sier han.

Må se fremover

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr støre sier saken med Andøya flystasjon er en krevende sak og synes det er beklagelig at Johansen ikke vil stemme på Ap.

– Han må ta ansvar for sitt valg. Det er ikke ofte vi kommer opp i så vanskelige saker, det er også en alvorlig sak fordi den handler om langtidsplanen for forsvaret hvor vi må gjøre noen vanskelige valg, sier partilederen.