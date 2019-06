Han ble rangert som den mest talentfulle i Berg-familien – nå er han død

– Det er med stor sorg vi fikk vite at Arild valgte å forlate oss i dag tidlig. Vi sitter igjen med mye kjærlighet og mange gode minner etter Arild.

Det formidler vakthavende prest Odd Eidner på vegne av familien.

Arild Berg ble 43 år gammel.

Familien er takknemlig for all støtte og omsorg i denne vanskelige tiden, opplyser Eidner, på vegne av familien.

Fotballfamilie

Berg kommer fra en fotballfamilie med sterk tilknytning til Bodø.

Han er sønn av Bodø/Glimt-legenden Harald «Dutte» Berg. Han er bror av Runar og Ørjan Berg, som begge har spilt for Bodø/Glimt og Rosenborg.

Dette gjør ham også til onkel for Glimts nåværende midtbanejuvel og sønn av Ørjan, Patrick Berg. Arild Berg har engasjert seg sterkt i nevøens karriere.

Måtte legge opp

Arild Berg var selv en lovende fotballspiller på sent 90- og tidlig 2000-tall.

– Arild Berg ble av mange regnet som et av Norges største fotballtalent, sier NRKs fotballkommentator, Bjarne Brandal, som følger Bodø-klubben tett.

Bjarne Brandal, journalist i NRK Nordland. Foto: HÃ¥kon Jacobsen / NRK / NRK

– Han markerte seg på banen med et uovertruffent overblikk, en briljant pasningsfot, og en teknikk av ypperste klasse, sier Brandal.

Det ble 113 kamper i serie og cup for de helgule, men ME satte tragisk stopper for en lysende fotballkarriere.

Familien takknemlig for støtten

– For mange som fulgte hans karriere i Bodø/Glimt, var sesongen 1995 spesiell da han sammen med Ørjan og Runar utgjorde en fantastisk søskentrio på Glimts midtbane, sier Brandal.

Arild Berg gikk til Oslo-klubben Lyn i 2002, men spilte aldri for klubben.

Etter karrieren slo Arild Berg seg opp gjennom eiendom.