Natt til 1. juli observerte passasjerer som skulle med nattoget fra Mosjøen stasjon en etterlatt pappeske.

I den lå det en levende hamster.

– Jeg ble forbannet. Slikt skal man ikke gjøre med dyr. Uansett om man har hund, katt, fisk, marsvin eller hamster så har man ansvaret for et liv, sier togpassasjer Helle Meisler.

Styreleder Anne Lise Skoie Risøen i Dyrebeskyttelsen Norge sier det har vært en økning i antall dyr som har blitt dumpet de siste årene.

Denne dverghamsteren ble forlatt på Mosjøen Stasjon. Foto: PRIVAT

Da pappesken ble funnet ble den levert til kontoret på jernbanestasjonen. Noen timer senere kom Meisler for å ta med seg hamsteren hjem.

– Vannflasken hadde lekket i esken og alt var gjennomvått. Både sagspon og mat, og alt.

– Jeg håper de som satt den igjen skammer seg, sier Meisler.

Meisler sier at uansett grunn til at man ikke kan ta vare på et dyr lenger, så setter man det ikke fra seg på jernbanestasjonen: – Det finnes så mange muligheter. Om du skal flytte eller på ferie. Facebook, Finn.no, det er alltid muligheter. Foto: Privat

Etter at hun tok med seg hamsteren hjem la hun ut et innlegg på Facebook der hun rettet en streng pekefinger mot den som hadde dumpet hamsteren.

Enkelte av kommentarene unnskylder dumpingen.

– Jeg lurer på om de hadde reagert på samme måte om det var en hund.

– Helt forkastelig

I 2022 hjalp Dyrebeskyttelsen Norge over 5000 dyr. Nøyaktig hvor mange av disse som hadde blitt dumpet kan være vanskelig å vite.

– Vi vet ikke alltid om et dyr har gått seg vill, eller blitt forlatt. Men det er nok store mørketall hos oss, sier Anne Lise Skoie Risøen, styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Anne Lise Skoie Risøen sier Dyrebeskyttelsen Norge kjemper for strengere lovverk rundt dyrevelferd. Å dumpe dyr er brudd på dyrevelferdsloven, men Risøen forteller at slike saker ofte blir henlagt:– Vi er veldig på barrikadene for å få lovpålagt ID-merking slik at man kan spore opp eier. Det hadde løst veldig mye. Foto: Privat

Men når det gjelder hamsteren som ble funnet ved togstasjonen i Mosjøen er hun ikke i tvil.

– Den er helt tydelig dumpet.

– Jeg tenker at det er helt forkastelig. Dyrene som blir dumpet kan sulte eller tørste i hjel. Nå var denne hamsteren plassert på et sted hvor den skulle bli funnet. Det er ikke alltid tilfellet.

Etter katter, er kaniner dyrene som dumpes oftest. Sveip for å se noen av kaninene som ble forlatt.

Denne kaninfamilien ble dumpet i skogen utenfor Mandal. Heldigvis så grunneier hendelsen og kontaktet Dyrebeskyttelsen som anmeldte saken. Eieren av kaninene endte opp med å få 10 000 kroner i bot. Disse kaninene er to av flere som ble funnet dumpet i skogen i Telemark i 2021. Flere kaniner ble funnet forlatt i burene sine i skogen. Kaninen Louis ble funnet dumpet langs en vei i Lillesand sammen med fire andre kaniner. Kaninen Vetle ble funnet dumpet på en bussholdeplass i Lindesnes kommune.

Dyrepass først, ferie etterpå

Risøen sier det er viktig å ordne pass til kjæledyrene før ferien bestilles.

– Jeg kan ikke skjønne at noen kan dra på ferie og sette seg ned å kose seg og tenke at «Nå skal vi ha det fint», og så har de satt familiedyret ut for å dø. Jeg kan ikke fatte og begripe det.

Hun forteller at det er flere ting du kan gjøre for å finne pass til dyret før du reiser bort.

Oppsøk en kennel

Det finnes både katte- og hundepensjonat rundt om i landet. Noen av disse tar også imot smådyr som for eksempel hamster eller kanin.

Sjekk ut Facebook-grupper

Det finnes også flere Facebook-grupper der medlemmene tilbyr seg å passe dyr. Ulempen er at du ikke får samme kvalitetssjekk som ved et registrert pensjonat.

Allier deg med en nabo

Snakk med venner og familie, eller allier deg med en nabo. Kanskje dere kan bytte på å ta vare på hverandres dyr når en av dere reiser bort.

– Med sånne smådyr som dette er det ganske vanlig at det ender opp hos barn, men det er viktig å huske på at du må være 16 for å ha ansvaret for dyr, sier Risøen.

Og dersom du ikke finner pass til kjæledyret?

– Da kan du ikke reise bort.

Slik så pappesken ut da den ble åpnet:– Vannflasken hadde lekket i esken og alt var gjennomvått. Både sagspon og mat, og alt, sier Helle Meisler. Foto: privat

Nina Brogeland Laache, seksjonssjef for seksjon dyrevelferd i Mattilsynet, sier Mattilsynet årlig mottar bekymringsmelder om dumping av kjæledyr.

– Særlig i forbindelse med ferien.

Laache sier at det strider med dyrevelferdsloven å hensette et dyr i hjelpeløs tilstand, og at det kan meldes til dem eller politiet.

– Dersom vi mottar melding om et dyr uten eier, tar vi vare på dyret og prøver å få tak i eieren, for å avklare hva som har skjedd og vurdere videre oppfølging. Mulige reaksjonsformer kan blant annet være overtredelsesgebyr, at eier ikke får dyret tilbake, aktivitetsforbud eller politianmeldelse.

Nina Brogeland Laache sier at Mattilsynet årlig mottar meldinger om dyr som har blitt dumpet. Foto: HEIDI GOMNÆS

Nytt hjem for hamsteren

Etter at Meisler publiserte innlegget på Facebook tok en barnefamilie kontakt. De ønsket gjerne å overta hamsteren dersom hun ikke ville beholde den selv.

– Vi fant frem det gamle buret fra da vi hadde hamster og dro på dyrebutikken for å kjøpe litt mat før vi ga den videre til familien.

Meisler ønsket å anmelde forholdet. Men da hun ringte politiet ble hun henvist til Mattilsynet. Hun sier at på Mattilsynets nettside ble hun henvist til politiet igjen.

– Da la vi saken litt død. Det viktigste er at hamsteren har det bra nå.