Halvparten måtte gi seg – men Fredrik gikk til topps

– Jeg tror at selv de mest hardbarkede havfiskerne vil karakterisere dette som en tøff dag på havet, sier Svein Erik Skjønnås, som er tilrettelegger under VM i skreifiske.

Været kan man ikke styre, sier tilrettelegger under VM i skreifiske Svein Erik Skjønnås Foto: John Inge Johansen / NRK

Halvparten av båtene har fisket mer eller mindre hele dagen, forteller Skjønnås. Men for mange ble det rett og slett for tøft.

Været styrer ingen

– Det var mange som snudde etter kort tid ut fra Svolvær, på grunn av været. Det var stort sett på grunn av at deltakerne som var om bord i båtene ikke tålte sjøen. Noen venta han av litt og gikk ut igjen. Men jeg tror det er rundt halvparten som ikke deltok, forteller Skjønnås til NRK Nordland.

Arrangørene valgte å utvide fisketida med en time nettopp på grunn av at det var så mange som venta med å gå ut.

– Det er så klart noen som er veldig oppgitt, det har jeg full forståelse for. Det koster mange penger, og så satser de alt på en dag. Men det er en risiko alle tar og legger til:

– Været er det ingen som kan styre. Nå er vi klar for premieutdeling. Det ser uansett ut til at vi får en del fisk på land.

Halvparten av båtene holdt ut under VM i skreifiske. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Holdt ut

Til tross for at han ikke er en erfaren fisker, holdt Fredrik Mørch-Reiersen fra Bærum ut dagen på Lofothavet. Han deltok i VM sammen med en kompisgjeng om bord i båten Leiskjær. Med en rugg på 23,8 kilo på stanga, ble det dårlige været glemt.

– Jeg er ikke noen erfaren fisker, men jeg håper jeg har sjansen på å ta gull. Jeg har aldri fått så stor fisk før, sier han fornøyd.

Erik Sevaldsen var også om bord i samme båt, men var ikke like heldig med dagen:

Storfangsten til Erik Sevaldsen glapp dessverre. – Men humøret glapp ikke. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Vi stod fire stykker her og prøvde å dra opp en svær en. Etter mye kjemping så glapp den, dessverre. Hvor stor den egentlig var får vi jo aldri svar på, sier Sevaldsen og legger til:

– Akkurat det tror jeg nok kommer til å plage meg litt etterpå. Det kunne vært VM-tittelen som røk akkurat i det draget. Men som gruppe har vi uansett gjort det bra.

Rett til topps

Og bra gikk det virkelig. For til tross for at Fredrik Mørch-Reiersen aldri har fisket skrei før gikk det rett til topps for hans del. Skreien på 23, 8 kilo holdt til seier med solid margin.

– Det føles uvirkelig. Jeg kom hit helt uten forventninger, og så ble jeg verdensmester, gliste en fornøyd vinner.

Til sammenligning gikk andreplassen til Kjell Henriksen fra Bø som fikk en skrei på 14, 2 kilo.