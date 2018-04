Håkon skal spille jazz på verdens sju høyeste fjelltopper

Håkon William Skog Erlandsen er ikke som andre frilansmusikere. En seks timer lang marsj for å holde konsert på Norges minst tilgjengelige turisthytte for noen år siden, tente en gnist.

– Jeg har lett etter følelsen siden det, sier Erlandsen til NRK.

28-åringen fra Mo i Rana er triatlet, og kjent under kallenavnet Jazzathlete, «Jazzatleten». Og han har en ganske spesiell ambisjon.

Les også: Sondre overrasket publikum på spektakulær fjellkonsert

– Nye måter å formidle musikk

– Planen er vrien å gjennomføre. Jeg skal spille konserter på de høyeste fjellene på hvert kontinent i verden.

Utfordringen er kjent som Seven Summits. Erlandsen gjør det med noen ekstra kilo i bagasjen. En saksofon på ryggen og videoutstyr i sekken. I hans bransje er mange om beinet, og vanskelig å tjene penger.

Erlandsen har fjell i sikte. Foto: Amundsen Pictures

– Men hva driver deg?

– Jeg ønsker å nå en ny kombinasjon av musikk og bilder av natur, og inspirasjon til noe som ikke er laget før. Man leter stadig etter måter å formidle på.

Les også: Fremførte teaterstykke 730 meter over havet

Gjennomførte sju minutter konsert

I februar besteg Erlandsen 6.962 meter høye Aconcagua, Sør-Amerikas høyeste fjell. Turen tok sju dager til sammen.

– Det var hardt. Jeg mistet guiden min før vi gikk inn i parken grunnet sykdom, og så mistet jeg klatrekameraten min grunnet høydesyke. Jeg endte opp med å bære en tung sekk og ta resten av turen alene.

Selv om «Jazzatleten» var godt kledd, slet han i kulda. Han møtte folk på veien som måtte amputere armer og ben. Da han nådde toppen møtte han et følge på sju personer.

– De himlet med øyene og lo da jeg sa jeg skulle holde konsert. Jeg fant en guide i følget som kunne filme meg.

– Hvordan er det å spille saksofon i en slik høyde?

Erlandsen på fjellet Aconcagua, Argentina. Foto: Privat

– Det er tungt å blåse. Jeg holdt på å svime av etter de første fire sekundene, men tok meg inn, og gjennomførte en konsert på sju minutter. Det var over 30 minusgrader og sola grillet både hud og lepper.

Med Mount Everest som mål

Mye arbeid og logistikk ligger bak hver topptur.

– Jeg jobber opp mot 400 prosent. Man skal forvalte sponsorer, bestille flytaxi over isbreer, få tillatelser, snakke med guider i Ecuador, Canada og Indonesia. Man må tenke på noe hele tida.

Musikken han fremfører på toppene, komponerer han underveis på turen. Inspirasjon finner han i inntrykk på veien. Når han kommer hjem, produserer han den samme musikken i studio, og målet er å lage en konsertpakke med foredrag, musikk og video.

Erlandsen på Plaza De Mulas 4300 moh, Aconcagua, Argentina. Foto: Privat

Snart legger Erlandsen ut på reise igjen, først til Ecuador for å akklimatisere seg, og så til Alaska om to måneder for å klatre fjellet Denali. Neste år er målet å bestige Mount Everest med saksofon.

– Jeg er uten tvil litt over snittet gal, men samtidig ganske realistisk og jordnær til det jeg gjør, avslutter helgelendingen.