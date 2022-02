Håkon måtte fjerne to meter av båten for å kunne fortsette å fiske

Muligheten for å kunne bruke en båt over 11 meter i åpen gruppe.

I åpen gruppe i kystfisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord må fartøyet som hovedregel være under 11 meter, men det gjelder noen unntak for historisk fiske mv (fartøy som alt fisket i åpen gruppe før begrensingen på 11 m ble innført). Formålet er å sikre at det begrensede kvotegrunnlaget i gruppen fiskes av de minste fartøyene, og for å legge en demper mot utviklingen mot stadig større fartøy i fiskeriene. Frem til 2008, da denne 11-metersgrensen ble satt, hadde det vært en glidning mot at fiskere solgte seg ut av lukket gruppe og fortsatte med store fartøy i åpen gruppe. Hensikten var å styrke muligheten for unge fiskere med små fartøy som ønsket prøve seg i åpen gruppe, før de evt. investerte i et fartøy med tillatelse til å fiske i lukket gruppe.

Åpen gruppe kjennetegnes av å ha relativt romslige maksimalkvoter fra starten av året, før fisket på maksimalkvoten stoppes og fartøyene går over til garanterte kvoter. Et fartøy på 42 fot kan sies å gis en relativt stor fordel foran mindre fartøy i den innbyrdes konkurransen mellom fartøy i gruppen, når det er 7 fot lengre (drøye 2 meter) lengre enn største lengde tillat for denne fartøygruppen. Selv om argumentet om at reduksjonen av fartøyets lengde ikke gjør stort til eller fra med tanke på kapasiteten.

Aldersgrensen for når man må levere fra seg kvota.

Dette henger sammen med pensjonsreformen som åpner for at pensjonister i større grad enn før kan fortsette i yrkeslivet. Reformen hadde også konsekvenser for fiskerinæringen, ved at en i større grad åpnet for at yrkesfiskere med eget fartøy kunne fortsette i yrket fram til 75 år. For eksempel ble det lettere for heltidsfiskere (på blad B i fiskermanntallet) å fortsette med eget fartøy i lukkede fiskerier, og for deltidsfiskere (på blad A i fiskermanntallet) å fortsette i åpne fiskerier, fram til 75 år. Etter fylte 75 år må yrkesfiskere uansett trappe ned, men det er en åpning for at tidligere heltidsfiskere over 75 år kan flyttes til blad A og fiske i åpen gruppe på de vilkår som til enhver tid gjelder. Pensjonister som ikke driver yrkesfiske vil uansett ha adgang til å drive fritidsfiske på samme vilkår som resten av befolkningen.

Hovedbegrunnelsen for å begrense pensjonisters adgang til å drive yrkesfiske, er at kvotegrunnlaget er begrenset og skal ivareta mange formål, herunder rekruttering av unge fiskere. Pensjonsreformen innebar i så måte en styrking av pensjonisters muligheter til å fortsette med yrkesfiske, til en viss grad på bekostning av andre grupper. Det er derfor lite aktuelt å styrke pensjonerte fiskeres rettigheter ytterligere.