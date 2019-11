Hakkespetten lar seg ikke skremme – fortsetter å hakke hull i kirke

På en uke hakket en svartspett i høst ti hull i klokketårnet på Elsfjord kirke i Vefsn på Helgeland.

For å berge den nærmest perforerte kirka, fikk kirkevergen i kommunen fellingstillatelse til å skyte den hissige, men fredede hakkespetten.

Det førte til sterke reaksjoner fra blant andre dyrevernsorganisasjonen Noah. Norsk Ornitologisk Forening mente alle andre tiltak måtte prøves før det blir aktuelt å skyte hakkespetten.

For 14 dager siden monterte derfor Norsk Ornitologisk Forening i Rana opp to falske hakkespetter på kirkeveggene. Håpet var at dette ville skremme bort svartspetten. Det virket bemerkelsesverdig godt, men bare for en kort periode. Fredag fant kirkevergen ny flis på kirketrappa.

LURESPETTER: To falske hakkespetter er montert på Elsfjord kirke i Vefsn. Tiltaket har ikke skremt bort hakkespetten som har laget flere hull i kirka. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Hakkespetten er fremdeles her og hogger – men den har ikke laget nye hull. Den har utvidet de gamle, sier kirkeverge Ernst Hegdal i Vefsn.

– Den er vel litt som deg og meg. Hvis du har sett en person sitte i samme posisjon på en stol i 14 dager, begynner man å lure på om det er reelt, sier kirkevergen.

– Skade for flere hundre tusen

Kirkevergen håpet i det lengste at hakkespetten hadde forlatt kirka hans. Sist uke ble han kontaktet av folk i området som fortalte at de hadde fått besøk av den aktive fuglen.

De 12 minusgradene i Elsfjord i Vefsn har ikke skremt vekk hakkespetten. Ferske fliser ligger rundt Elsfjord kirke. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Senest torsdag denne uka fikk jeg en telefon der en kunne fortelle at hakkespetten hadde vært hos ham. Det var andre telefonen jeg har hatt på få dager.

– Det er to bygninger i relativt nært område som har blitt utsatt for skadeverk. På den ene bygningen var det hugget fem hull. På den andre vet jeg ikke, men der hadde de fått takst; 200.000 kroner for å reparere skadene, sier kirkevergen.

– Hva gjør man nå da?

– Det er jo det som er det store spørsmålet. Forsikringsselskapene sier at der dyr utfører såkalt annet skadeverk på bygningen, ikke dekkes av forsikringen. Det betyr at jeg må ta en runde med kommunestyret og rådmannen for å finne ut hva vi skal gjøre.

Kan fortsatt skytes

Fellingstillatelsen Hegdal og kirken har fått på hakkespetten varer frem til 30. november.

– Hvis den holder seg unna, får den feire jul i år også. Jeg er ikke interessert i å ta knekken på den.