Stor ståhai da «haitelefonen» gikk varm: – Jeg har ikke ord, det er helt utrolig

Før helgen kunne Havforskningsinstituttet (HI) meddele at de lanserer en «hotline for hai».

Dette er et telefonnummer folk kan ringe, en «haitelefon», hvor de kan tipse om hvor de har sett haitypene brugde eller håbrann langs norskekysten.

Om våren dukker haifinnen til brugda opp i kystnære strøk, mens den gomler på plankton. Siden 2019 har HI jobbet aktivt ut mot publikum for å få inn observasjoner av brugda.

På den måten kan de kartlegge, og potensielt rykke ut for å innhente mer informasjon selv.

Forsker Keno Ferter hos HI er ute på tokt når NRK ringer, og er i ekstase over hvor mange tips de har fått i helgen.

– Det er en brugde der borte! Ser dere den? Do you see it? Den er 500 meter unna, så vi kjører mot den nå.

– Helgen har vært helt fantastisk Lanseringen av haitelefonen gikk over all forventning, for den ringte i ett. Vi har fått masse meldinger om brugder, og vi trodde aldri at vi skulle få merke så mange på så kort tid!

Ufarlig kjempe

Forskerne ønsker å merke mest mulig brugde for å bli klokere på bevegelsesmønsteret til det som er verdens nest største hai, etter hvalhaien.

Brugden kan bli hele 12 meter lang, men er ikke å regne som farlig for mennesker.

Den er ofte å se i vannoverflaten nært land i sommermånedene.

Kroppen lang som en liten buss. Likevel vet forskerne svært lite om hvordan verdens nest største hai beveger seg i norsk farvann. Prosjektet i Vestfjorden skal gi flere svar. Foto: Axel Schlindwein

Haitelefonen til Havforskningsinstituttet skal bidra til at havforskerne får raskt beskjed når noen har sett en brugde eller håbrann i norsk farvann. Da kan nemlig «hai-teamet» rykke ut.

– I sommer skal vi satellittmerke brugde. Vi lyktes med å merke tre stykker i fjor. Bare på noen dager har vi merket fire brugder så langt i år. Og i helgen alene har vi vel sett 10–15 stykker i løpet av helgen fra vår båt.

– Hva tenker du om engasjementet, og ikke minst mengden hai?

– Jeg har ikke ord, det er helt utrolig. Vi var i Bodø sentrum og spurte tilfeldige folk om de hadde hørt om haitelefonen, og de sa de hadde hørt det på radio og sett det i lokalavisa. Så folk var veldig engasjert. Vi er veldig takknemlig for hjelpen vi har fått.

Snart tom for merker

I løpet av de siste fire årene har engasjerte observatører meldt inn vel 300 observasjoner av brugde langs norskekysten.

Flest haier har blitt sett langs kysten fra Møre og Romsdal til Nordland, spesielt i området rundt Lofoten.

Ferter sier at planen egentlig var å være i området over flere uker, men at det kan hende de må gi seg før tiden.

– Vi har noen merker igjen, vi skal i hvert fall være her ut uken. Vi hadde opprinnelig planlagt tre uker, men vi trodde ikke vi skulle komme i en situasjon der vi holdt på å gå tom for merker så fort.

«HAI-TEAMET»: Forsker Keno Ferter, merkeekspert og feltleder for merkingen Otte Bjelland, ansvarlig skipper og den som setter merkene Antonia Klöcker, stipendiat på haiprosjektet Jan Hinriksson, teknisk ekspert og kjører båt under merkingen og gjesteforsker Petter Lundberg fra SLU. Foto: Axel Schlindwein / Havforskningsinstituttet

– Hvorfor gjør dere egentlig dette?

– Hovedmålet med prosjektet er å studere vandring, hvor lenge de oppholder seg i norske farvann, hva de gjør, og om de forlater norske farvann, sier forskeren.

Prosjektet heter «Sharks on the move», eller «Haier på farten», og involverer 20 eksperter fra syv vitenskapelige institusjoner i Norge og utlandet.