Å se en haifinne i havoverflaten kan nok få det til å gå kaldt nedover ryggen på selv de tøffeste av oss.

Da en haifinne plutselig dukket opp i sjøen utenfor Sørfugløy i Nordland, like ved båten hvor Hildegunn Gjertrud Hovdenak, kjæresten Dag Selnes Johansen og hans sønn, skjønte de raskt at det var en brugde.

Brugde er Norges største hai, og verdens nest største fisk – og helt ufarlig for mennesker.

Haien svømte med åpen kjeft for å filtrere dyreplankton gjennom gapet sitt.

– Den kom rett mot oss. Den bøyde ikke av så vi fikk se den veldig godt, forteller hun.

Og legger til:

– Det var ikke skummelt i det hele tatt. Det var en rimelig fredelig skapning, og vi var jo i en stor båt.

Ringte «haihotline»

Hildegunn Hovdenak har fått med seg at Havforskningsinstituttet (HI) er i Nordland for å merke så mange brugder som mulig.

For å få hjelp opprettet HI en «haitelefon» hvor publikum kan tipse om hvor de har sett haitypene brugde eller håbrann langs norskekysten.

I tidligere tider var brugder et vanlig syn langs Norskekysten. I dag er verdens nest største fisk etter hvalhaien, på rødlista.

En av grunnene til at brugde er utrydningstruet er at den har vært brukt som kilde til fett og olje.

Særlig levra til haien er veldig fet. Ifølge Wikipedia kan den alene utgjøre 25 prosent av totalvekta til dyret.

Havforskerne vet lite om størrelsen på bestanden, hvor de befinner seg og hvordan de lever.

Haien svømmer med åpen kjeft for å filtrere dyreplankton gjennom gapet sitt. Foto: Florian Graner / FLICKR (CC BY 2.0)

Allerede den første helga haglet det med telefoner og forskerne fikk merket fire haier.

Etter at Hildegunn og samboeren hadde sett brugda kastet hun seg på haitelefonen. Men HI-forskerne hadde ikke tid til å merke akkurat dette eksemplaret.

– De var allerede ute og merket andre brugder. Det haglet visst med observasjoner.

Fant merker fra fjoråret

Å oppleve brugde er som å finne «nåla i haistakken».

I fjor ble den sett 60 ganger i Norge.

Det er betraktelig færre observasjoner enn året før, da Havforskningsinstituttet fikk 149 henvendelser.

De flest haiene har blitt sett langs kysten fra Møre og Romsdal til Nordland, spesielt i området rundt Lofoten.

Har vært i Portugal i vinter

Keno Ferter er fiskeribiolog og forsker i Havforskningsinstituttet.

Sammen med teamet sitt har han de siste ukene jaktet på brugde Lofoten for å merke dem.

Prosjektet han er en del av heter «Sharks on the move», eller «Haier på farten», og involverer 20 eksperter fra syv vitenskapelige institusjoner i Norge og utlandet.

I fjor fikk forskerne merket tre brugder. To av disse merkene har nå løsnet og kommet opp til havoverflaten.

Brugden kan bli hele 12 meter lang. Haien er på rødlista, og er verdens nest største fisk etter hvalhaien. Foto: Marita Lunde Johansen

Ett av merkene fløt opp til overflaten i Nordsjøen og ett på yttersiden av Lofoten. Merkene har ikke GPS, men samler likevel mye informasjon.

Som for eksempel temperaturen i havet hvor brugdene har oppholdt seg.

– Vanntemperaturen i vinter holdt 16–17 grader. Det var det i Atlanterhavet utenfor Portugal i vinter. Det viser at haiene har svømt flere hundre kilometer, sier Ferter.

Og legger til:

– Det er første gang vi får data på hvordan de vandrer, hvor lenge de oppholder seg i norske farvann, hvilke områder de bruker og hvor de kommer i kontakt/konflikt med mennesker. og ikke minst hvor de svømmer etter sommeren.

– I tillegg til brugder ser vi finnhval, spekkhogger. Det er mye liv i Vestfjorden, det er et fantastisk sted å være, sier HI-forsker Keno Ferter. Foto: Kari Mette Skreslet / NRK

Ferter er helt overveldet over responsen på haitelefonen.

– Lørdag fikk ti telefoner på samme brugde som oppholdt seg utenfor Bremnes fort i Bodø. Haien var veldig nær ei strand.

Flere haier nå enn før?

– Men hvorfor er det tilsynelatende så mange flere haier utenfor Nordland nå enn tidligere år?

– Det er vanskelig å si, fordi vi ikke har data på dette fra tidligere. Men at det er en god del brugder i Lofoten, det kan vi si med sikkerhet. Nå skal vi lage en tidsserie, basert på våre observasjoner.