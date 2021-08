– Vi satt på stranden og kokte krabber. Så ser vi to finner stikke opp av vannet rett ved der vi nettopp hadde snorklet, sier Birk Haaland.

Han og kjæresten Sara Teigen er på ferie i Lofoten. I går var de på surfestranden Unstad da de plutselig fikk øye på det de trodde var to haier.

– Hva søren er det der, tenkte jeg, og sprang for å hente dronen i bilen, forteller Haaland.

Birk Haaland og Sara Teigen kokte krabber på stranden da noen sorte finner dukket opp i havet foran dem. Foto: @the_minimalist_plan

Dronebildene viser en anslagsvis tre meter lang brugde som svømmer inn i Unstad-bukta i Lofoten.

Brugde er den største haien som lever i norske farvann. Den kan bli opp mot 13 meter lang og veie opptil sju tonn.

Teigen anslår at dronen fløy rundt 1–2 meter over havoverflaten på det nærmeste.

– Det er ikke en farlig hai, men jeg hadde nok blitt litt redd hvis det var meg som var ute og surfet.

– Spiser plankton

Claudia Junge er forsker ved Havforskningsinstituttet. Hun kan bekrefte at det er en brugde vi ser på videoen.

– Det er vanskelig å si hvor stor den er, men jeg tror den er litt liten, forteller hun.

Uansett størrelse er den ikke farlig for mennesker. Brugden spiser bare dyreplankton.

I en bukt kan det samle seg store mengder plankton. Det er derfor ikke helt uvanlig at haitypen svømmer på grunt vann.

Claudia Junge er forsker ved Havforskningsinstituttet. Foto: Privat

– Den har jo ganske stor munn. Kan man risikere å bli sugd inn?

– Man kan ikke bli sugd inn i munnen, med mindre man prøver på det. Jeg har aldri hørt om at det har skjedd før.

Junge forklarer at mennesker er lite fristende mat for haien. Brugden vil ikke svelge deg. Derfor vil den lukke munnen når den ser deg.

Likevel kan det være lurt å holde meteren.

– Hold litt avstand og vis respekt for haien. Hvis du svømmer akkurat på baksiden, og den vifter og slår deg med halen, kan du kjenne det.

Fiskens gap kan bli nesten én meter bredt og brukes til å filtrere sjøvann. Det antas at brugda kan leve i omtrent 50 år. Foto: Florian Graner / FLICKR (CC BY 2.0)

Uvanlig syn

Det er imidlertid ikke så vanlig å se brugder, ifølge forskeren. Observasjoner er svært sjeldne og forskerne vet lite om bevegelsene til haien i norske farvann.

Hun er derfor svært begeistret over videoen.

– Det er veldig kult! Det er så stille vann og man kan se at den beveger seg og spiser. Det er en fantastisk video.

Dronefilming er fortsatt relativt nytt. Når du svømmer har du ikke sjans til å se den, ifølge forskeren.

Artsdatabanken har i sin rødlistevurdering klassifisert brugda som sterkt truet. Vurderingen er basert på at det er lite brugde å se langs norskekysten. Foto: Birk Haaland

Hun forteller at vi ikke vet hvor mange brugder som finnes i Norge.

– Mye forskning blir gjort i Storbritannia. Vi vet ikke om brugden i Norge er den samme som finnes i Storbritannia, heller.

Junge har imidlertid et nytt forskningsprosjekt på gang, men er avhengig av at folk sender inn observasjoner av haien for å kartlegge bestand og bevegelse.

Hai-observasjoner kan du melde inn via nettsiden «Dugnad for havet», eller rett og slett på e-post til Junge.