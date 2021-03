Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå er det til en forandring ikke korona som fører til hjemmeskole, konstaterer oppvekstsjef Line Pedersen i smittefrie Hadsel kommune i Vesterålen.

Onsdag treffer ikke mindre to stormer land i de nordligste fylkene. Kraftigst vind er det ventet i nordre del av Nordland, der det er sendt ut oransje farevarsel.

Det er til sammen åtte skoler i kommunen. Sammen med videregående er det 400 elever som må bli hjemme onsdag.

– Vi ser at uværet kommer til å treffe oss hardt. Vi har skoler lokalisert på fire øyer. Med så kraftige vindkast er det stor sannsynlighet for at bruene blir stengt. Mange av elevene våre er avhengige av både båt og buss for å komme seg på skolen. Vi har også mange små og store som ferdes langs veiene, sier Pedersen.

Bussene innstilt

Fra morgenen er det sterk kuling som etter hvert utvikler seg til en liten storm. Fra 12- tiden kan det komme opp i sterk storm på kysten med vindkast opp mot 40 meter per sekund.

STENGER: – For at alle skal ha en trygg skolevei er det best å være føre var denne gange, sier oppvekstsjef Line Pedersen om hvorfor skolene stenger. Foto: Hadsel kommune

Det er et lavtrykk som er kraftigere enn «vanlig nordlandsvær», selv om Nord-Norge har en stor andel oransje farevarsler.

Allerede har Boreal innstilt all skolekjøring grunnet den dårlige værprognosen.

Det er fare for skader på bygninger og infrastruktur.

Avganger med ferger og fly ventes å kanselleres, og bruer kan bli stengt.

Det anbefales å feste alle løse gjenstander og å unngå ferdsel på utsatte steder.

– Korona har gitt oss trening

Oppvekstsjefen forteller at koronanedstengingen i fjor gjør at terskelen for å innføre hjemmeskole er lavere.

– Dette har vi trening på nå, og det gjør det enklere å innføre hjemmeskole på kort varsel. Og det blir jo ikke langvarig hjemmeskole denne gangen. Det er ventet at uværet gir seg utover kvelden, sier Pedersen.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Rektorene har tirsdag ettermiddag sendt ut til alle lærere og foresatte. SFO skal holdes åpent for de elevene som har et tilbud der, og som ønsker å benytte seg av det.

Tiltak i Hadsel onsdag 24. mars er følgende;

Grunnskolene og Hadsel voksenopplæring holdes stengt

SFO holder åpent for dem som har tilbud der

Kulturskolen gjennomfører digital undervisning

Hadsel videregående skole holder stengt

Teknisk etat har økt beredskap på Melbu, Stokmarknes og Innlandet. Det er utplassert mannskap og kjøretøy på Langøya.

