Hadde kjempeflaks, og tok bildet som bare er mulig å ta to ganger i året

I 2014 skrev NRK om Harald Warholm fra Brønnøysund som i tre år hadde forsøkt å fange det spesielle motivet av sola som skinner gjennom hullet i fjellet Torghatten i Brønnøy kommune i Nordland.

Bildet er bare mulig å ta to ganger i løpet av et år. Selv drevne fotografer kan aldri være helt sikker på datoene. I tillegg må været klaffe.

Margunn Ebbesen (H) er medlem av Justiskomiteen på Stortinget.

Så hvis man ikke planlegger nøye, skal det ganske mye flaks til for å ta et bilde som dette. Det medgir da også stortingspolitiker Margunn Ebbesen (H) at hun har hatt.

– Jeg går mye ute i naturen på Helgeland, og tar en del bilder. Så i helgen hadde vi vært på fjelltur, og på vei ned merket jeg meg at solen var i ferd med å gå ned bak Torghatten.

Ebbesen skyndte seg og tok opp kameraet, men før hun fikk summet seg var solen borte.

– Men så dukket den opp igjen – gjennom hullet i fjellet. Jeg tenkte: «Går det an å være så heldig?». Jeg var helt i ekstase, naturlig nok, for jeg vet hvor sjeldent dette fenomenet inntreffer.

Jeg var bare tilfeldigvis på rett sted til rett tid.

– Har hatt veldig mye flaks

Litt lenger ned i terrenget hadde flere andre fotografer stilt seg opp med adskillig proffere utstyr.

Harald Warholm er ikke i tvil om hvilken flaks Ebbesen har hatt her. Foto: Privat

I motsetning til Ebbesen var de fleste godt forberedt på det som skulle skje.

En av dem som ute, var nettopp Harald Warholm, som i 2014 tok det spektakulære bildet som fikk «alle» til å måpe.

– Hvis hun ikke hadde planlagt dette bildet, må jeg si at hun har hatt veldig mye flaks. Sola skinner gjennom hullet ett minutt eller noe sånt, sier Warholm, som synes bildet er flott.

– Neste mulighet for å ta et bilde som dette blir på senhøsten, fortsetter Warholm, som selv tok dette bildet på lørdag:

Harald Warholm var selv ute og fotograferte i helgen, og tok dette bildet. Foto: Harald A. Warholm

Vakkert

Ebbesen forteller om stor interesse etter at bildet hennes ble delt i blant annet sosiale medier. Hun håper flere får øynene opp for hva Helgelandskysten har å by på.

– Det er et vakkert område når været slår til, avslutter hun.