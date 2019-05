Hadde ikke råd til å fullføre veiprosjekt – men fant 200 millioner til å rive bomstasjoner

Regjeringen bevilger ikke penger til ekstrakostnadene som kreves for å fullføre E6 sør på Helgeland. Innbyggerne i Grane kommune har allerede begynt å betale bompenger for denne veien.

Nå raser en lokal ordfører over at regjeringen skal bruke 200 millioner på å betale ned bomstasjoner. Ett av disse prosjektene ligger lenger nord i fylket. Her gikk regjeringen nettopp inn for å rive bomstasjonen ved Godøystraumen i Bodø kommune.

– Populisme

Bjørn Ivar Lamo (Ap), ordfører i Grane kommune, sier han er mer enn bare «vanlig» irritert. Han mener dette er en form for populisme.

– Man velger seg ut enkelte bomstasjoner å legge ned for å skape litt popularitet. Samtidig bygger man ikke ut der man har blitt lovet vei og vi har betalt bompenger.

På folkemunne kalles strekket «dødsveien». Lamo har selv vært i en alvorlig ulykke på veien.

– I ni av ti tilfeller ville det vært snakk om en dødsulykke. Hvis det hadde vært autovern der ville jeg vært stein død, sier Lamo.

– Bakgrunnen for navnet er den dårlige veistandarden. Det var mange ulykker og man ble nødt til å sette ned farten.

Også fylkesråd for samferdsel i Nordland, Sven Eggesvik (Sp), synes regjeringen og spesielt Frp framstår som populister, skriver Helgelendingen.

– Det framstår som et Frp-populistisk utspill når regjeringen legger ned tre bomstasjoner, men samtidig lar være å bygge ferdig E6 gjennom Helgeland. Det er jo veldig rart at en liten E6-strekning skal stå igjen, sier han til avisen.

– 200 millioner nytter ikke

Stortingsrepresentant fra Nordland, Dagfinn Henrik Olsen (Frp) mener det er feil å sammenligne denne saken med bomstasjonen i Bodø.

Stortingspolitiker og førstekandidat for Nordland Frp, Dagfinn Olsen, Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Det er urettferdig overfor dem som får lettet en byrde. Det er utidig for deres del at man, for å si det på godt nordnorsk, blander snørr og bart på den måten.

Olsen sier det først dreide seg om rundt 160 millioner kroner til disse strekningene på Helgeland. Nå er det snakk om 400-450 millioner.

– De pengene har vi ikke. Da er spørsmålet om man skal la være å ta seg av problematikken på Godøystraumen fordi man ikke har penger til Helgeland sør. Selvfølgelig ikke.

Ønsker oljepenger

Lamo svarer at veiprosjektet blir mye dyrere dersom det utsettes, fordi anleggsmaskinene allerede er i gang på strekningene på E6 som skal utbedres.

– Hvis man bygger nå som utstyret er på plass vil det bli en rimelig vei. Hvis de venter til etter at anleggsmaskinene har dratt, blir det dyrere. Nå skal de gjøre det på en samfunnsnyttig forkastelig måte.

Olsen er ikke enig i at Sør-Helgeland har blitt nedprioritert. Han sier det derimot har høyt fokus, men det er hard konkurranse blant andre farlige veistrekninger i landet.

– Helgeland sør må lide fordi prosjektet har blitt dyrere enn forespeilet. Når man skal finne midler så må man enten tilføre friske oljepenger eller prioritere det bort.

Grane kommune har garanti for delfinansiering av prosjektet. Deres bidrag skal komme fra bompenger som bilistene allerede betaler på. Resten av prosjektet har ikke statlig garanti. Da er det fare for at strekket rundt Majavatn blir stående urørt.