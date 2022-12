Gutt tiltalt for voldtekter i skolegård

En gutt er tiltalt for to voldtekter i en skolegård i Nordland. Han var 15 år da voldtektene skal ha skjedd.

Ifølge tiltalen voldtok gutten en kvinne to ganger i den samme skolegården med noen dagers mellomrom.

Saken kommer opp for retten 24. april, melder TV 2. Forholdene gutten er tiltalt for, skjedde i januar i 2020. Guttens forsvarer er kritisk til at det har gått så lang tid før det er blitt tatt ut tiltale.

– Han har vært i flere politiavhør, og han har hele tiden nektet straffskyld, sier forsvarer Tor Haug til TV 2.

– De eldste forholdene ligger tilbake til desember 2019, og først nå, på nyåret i 2023, kommer saken opp for retten. Det er betenkelig at man bruker så lang tid når den tiltalte er så ung, sier forsvarer Haug.

Aktor i saken, Øyvind André Rengård, har ikke besvart TV 2s henvendelser.

