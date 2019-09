Gutt på sykkel påkjørt i Rana – bilist stakk av

Nødetatene har fått melding om trafikkulykke på Nordlandsveien i Mo i Rana.

Ifølge 110-sentralen i Nordland er en gutt blitt påkjørt.

Gutten som ble påkjørt er bevisst og blir ivaretatt av helsepersonell, opplyser politiet til NRK.

Føreren av bilen har stukket fra stedet, og vedkommende skal heller ikke ha stanset for å sjekke tilstanden til den unge syklisten.

– Bilen har stukket av. Vi gjør alt vi kan for å finne denne bilen, sier operasjonsleder Yngvar Fredriksen i Nordland politidistrikt til NRK.

Leter etter en sort Passat

Det skal ifølge politiet være en sort Volkswagen Passat som har kjørt på og stukket fra stedet.

Politiet ber personer som eventuelt skulle ha sett hendelsen eller kjenner til bilen om å ta kontakt på telefon 02800.

Syklet over gangfelt

Politi og brannvesen er på stedet.

Til NRK opplyser politiet at gutten syklet over et fotgjengerfelt da ulykken skjedde.