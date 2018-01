Gutt (17) må til mekling etter trusler om skoleskyting

Torsdag 9. november i fjor, klokken 12.30, fikk politiet inn en melding om at det var kommet trussel om skyting i tilknytning til Bodø videregående skole. Skytingen skulle finne sted dagen etter.

Politiet valgte å ta trusselen svært alvorlig, og mer enn 1000 elever ble evakuert. Etter å ha rykket ut bevæpnet til tre forskjellige adresser, beslagla også politiet våpenetterligninger av typen «airsoft», som primært brukes til hobby og lek.

– Tre gutter i tenårene ble da pågrepet i forbindelse med trusler om skoleskyting mot Bodø videregående skole i november i fjor. En av de tre er fortsatt siktet, forteller politifullmektig Kristine Pedersen til NRK.

Avisa Nordland skriver at saken er henlagt for de to andre guttene, på grunn av bevisets stilling.

Til konfliktrådet

Gutten som er siktet er 17 år gammel, og saken blir nå sendt videre til mekling i konfliktrådet. Han er siktet etter straffelovens paragraf 263, som går på trusler.

– Men det er frivillig om man vil delta i mekling, så saken vil ikke bli ansett som ferdigbehandlet før det eventuelt har vært noen mekling i konfliktrådet.

Først ble tre gutter i tenårene pågrepet for truslene, men politiet har bare tatt ut siktelse mot en av dem.

– Det har med hvilke bevis vi har. Vi har tatt ut siktelse mot den som har stått for selve trusselen, og på tidligere tidspunkt hadde vi ikke oversikt over hvem dette var, sier Pedersen.

Elev ved skolen

Det er Bodø videregående skole som er fornærmede i denne saken, og Pedersen legger til at alle de tre elevene som var pågrepet er elever ved skolen.

– Nå er det opp til konfliktrådet hvordan dette skal behandles videre. De har flere måter å løse dette på, så det er ikke klart enda, påpeker hun.

Siden den siktede er under 18 år, vil han bli innkalt til konfliktrådet med verge.