Gutt (14) døde etter påkjørsel, nå er saken henlagt

Det var fredag 19. august i fjor at en 14 år gammel syklist kolliderte med en personbil i krysset ved Bunnpris på Båsmoen i Rana. Gutten ble først fraktet med ambulanse til Helgelandssykehuset i Mo i Rana, med alvorlig hodeskade.

Dagen etter ble han sendt med luftambulanse til Universitetssykehuset i Tromsø, hvor han døde søndag som følge av de alvorlige skadene han pådro seg.

Sjåføren siktet

Kommunen opprettet et kriseteam for å ivareta de pårørende, sjåføren av personbilen fikk status som siktet og politiet startet etterforskning av ulykka. Flere vitner ble avhørt, og sakkyndige ble koblet inn. Snart ett år etter ulykka er konklusjonen fra Riksadvokaten og statsadvokaten i Nordland klar. Saken henlegges som «intet straffbart forhold anses bevist».

Politiinspektør Linda Frønes Rømma i Nordland politidistrikt. Foto: Frank Nygård / NRK

– Politiets etterforskning viser at sjåføren kjørte på forkjørsvei og at syklisten kjørte inn i krysset og inn i bilen. Etterforskningen viser også at syklisten hadde vikeplikt og antakeligvis holdt god fart, sier politiinspektør Linda Frønes Rømma i Nordland politidistrikt.

– Et uhell

Etterforskningen viste også at siktedes mobiltelefon ikke var aktiv på ulykkestidspunktet og det kan ikke påvises at siktede kjørte over fartsgrensen på stedet. Det ble blant annet ikke funnet spor i veibanen, som tyder på at sjåføren hadde bråbremset.

– Etterforskningen viser at hendelsen framstår som et uhell sjåføren ikke kan lastes for, sier Rømma.

Den første henleggelsen fra statsadvokaten kom i mars. Henleggelsen ble påklaget til Riksadvokaten av guttens pårørende.

– Riksadvokaten kom fram til samme konklusjon som statsadvokaten i Nordland, sier politiinspektøren.

Familiens bistandsadvokat har ikke ønsket å kommentere henleggelsen av dødsulykken på Båsmoen i fjor.