De første batterifabrikkene her i landet kan stå ferdig i løpet av få år.

Fabrikkene trenger store mengder strøm, men er også avhengige av råstoff som ikke utvinnes i Norge i dag.

Nå mener gruvenæringen vi har det travelt med å finne ut hva som skjuler seg på og under overflaten i Norge.

– Det haster veldig. Ikke bare for batterifabrikker, men egentlig for all industri og alt rundt det grønne skiftet, sier generalsekretær Anita Hall i Norsk Bergindustri.

EU har laget en liste over det de kaller 30 kritiske råstoff. Mesteparten av dette utvinnes utenfor Europa.

Chile står for eksempel for nær halvparten av alt litiumet som utvinnes. Kongo utvinner på sin side godt over halvparten av all kobolt.

Les hele rapporten her .

Hall mener hele Europa har et råstoffproblem.

– Vi har gjort oss altfor avhengige av andre land og verdensdeler som Kina, Afrika, Sør-Amerika og andre steder, som kanskje har helt andre forhold enn det vi liker å sammenligne oss med når det gjelder menneskerettigheter, miljø og etikk.

Les også: Vil ha bærekraftig gruvedrift i nord

UTÅLMODIG: Generalsekretær Anita Hall i Norsk Bergindustri mener Norge har det travelt med å få oversikt over hvilke råstoff som er tilgjengelig i Norge. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Må kartlegge mer

Hun oppfordrer norske myndigheter til å bruke mer av ressursene som ligger skjult under overflaten i Norge.

– Vi har allerede kartlagt en del ressurser i Norge, men vi må sluttføre kartleggingen av hvilke ressurser som faktisk ligger i den norske berggrunnen.

– Vi savner denne diskusjonen i forbindelse med batterifabrikker, men også med tanke på mange deler av det grønne skiftet og industri generelt.

Les også: Mener mineraler på havbunnen kan gi opp mot 180 milliarder

Har gitt letepenger

Hos regjeringen er de enige i at mineraler er avgjørende for det grønne skiftet.

– Det er viktig at vi har en kompetent mineralnæring, som kan dekke deler av det behovet vi selv og verden har, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen har siden 2019 gitt Norges geologiske undersøkelse 10 millioner kroner ekstra årlig. Dette skal øke den geologiske kartleggingen av mineralressurser i Norge.

Grønne mineraler for framtiden Ekspandér faktaboks Kobber er viktig for all transport av strøm. Norge har vært en svært viktig kobberprodusent. En elbil trenger tre ganger så mye kobber som en like stor, vanlig bil. Behovet øker, og verden trenger nye kobbergruver. Olivin er et grønt mineral når du finner det i naturen. Et industrimineral som brukes i smelteverk, men også for å fjerne tungmetaller fra jord og vann, eller tildekke forurensede områder. Fosfat brukes til gjødsel i landbruket. Stoffet er, ved siden av nitrogen og kalium, de viktigste næringsstoffene for verdens korn. Grafitt er et mykt, grått mineral som bare består av grunnstoffet karbon. Blyet i blyanter er grafitt, blandet med leire for å justere hardheten. Viktig fordi stoffet kan produseres i ultratynne lag, som grafén. Grafén leder elektrisitet og er det tynneste og sterkeste materialet som noensinne er laget. Litium er det letteste metallet som finnes og brukes i keramiske produkter eller batterier. En liten elbil har et batteri som inneholder om lag fire kilo litium. Titan er sterkere enn stål og mye lettere. Det brukes derfor i flyskrog. En Boing 787 Dreamliner inneholder 15 prosent titan. Titan brukes i implantat og proteser, det hvite titanoksidet brukes i softis, solkrem og tannkrem. Kvarts er et nødvendig råstoff for solcellepaneler. I Norge produserer vi ultra ren kvarts i anlegg på Drag i Nordland.

Nybø legger til at de har støttet Norsk Bergindustris arbeid med bærekraft i næringen.

En næring Nybø mener har sine utfordringer.

– Det er imidlertid ikke til å legge skjul på at mineralnæringen gir et større fysisk avtrykk enn de fleste andre næringer. Det at næringen er så synlig lokalt, gjør at den også får mye motstand fra naboer og fra miljøbevegelsen, sier Nybø.

– Dette stiller høye krav til kommunenes og mineralnæringens eget arbeid.

VIKTIG: Næringsminister Iselin Nybø (V) sier de har gitt støtte til næringen og ønsker mer kartlegging. Foto: Erik Waage / NRK

Mener naturen må prioriteres

Også Natur og ungdom mener gruvedrift har noen klare ulemper. Første nestleder Lea Justine Nesheim sier man man må se på det som en utbygging der man ofrer natur.

– Da må man ha sterke argumenter for at denne naturen er verdt å ofre, restaurere lik natur et annet sted for å veie opp og nedprioritere andre utbygginger.

Hun er likevel glad for at næringen selv tar del i miljødebatten.

– Det er bra at de forbereder seg på det grønne skiftet og at vi får innspill fra forskjellige hold om hva Norge mangler. Et prinsipp om selvforsyning er et fint utgangspunkt.

KOSTER: Lea Justine Nesheim mener gruvedrift har en pris, men at den kan være verdt å betale. Foto: Thor Due / Natur og Ungdom

Nesheim mener utvinning av mineraler er mulig uten at det går utover sårbar natur. Men hun legger til at det vil koste og at man bør se på andre muligheter først.

– Det kan være en pris som er verdt å betale hvis kunnskapen og avgjørelsen gjøres på naturens premiss. Det er mange hensyn å ta.

– Det vi ser i dag er at kartleggingen er mangelfull med tanke på naturverdier og at det brukes som en åpningsprosess. Det er synd. Man må også tørre å bruke kunnskapen til å si nei.