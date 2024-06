Det er fullt på parkeringen ved ferga til Svartisen. Sommeren har for alvor gjort sin innmarsj.

Blant et kobbel med tyske bobilturister sniker Simen Vatne seg om bord på ferga.

Han er på vei over til Meløys soleklart største turistattraksjon for å jobbe med hans nyeste idé:

Kombucha.

Simen Vatne tilbake på gamle trakter for å realisere en ny idé. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Men veien til å leve av egne ideer har vært lang, humpete og med flere u-svinger.

Spesielt siden han gang på gang har kastet janteloven i restavfall.

Milliardær er han på ingen måte blitt, men gründermentaliteten like sterkt som før.

– Hvordan var du som 15-åring?

Vi må spole tiden tilbake til 2012.

Solcelleeventyret i Glomfjord gikk ad undas. 400 personer mistet jobben.

I kjølvannet fikk Meløy kommune tildelt penger.

Penger som skulle bidra til nye selskaper, innovasjon og arbeidsplasser.

– Jeg hadde ansvaret for å behandle de som søkte om midler, sier Espen Mahrun.

Simen Vatne var en av gründerne som fikk penger av kommunen. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Hundrevis av søknader med ideer ramlet inn, men kun én av søkerne var 15 år.

Espen blir imponert, og Simen får penger som skal bidra til å realisere drømmen om Nord-Norges største kjøpesenter på nett.

Flere mediehus omtaler i tiden fremover unge Vatne:

VG lager saken: Slik ble jeg millionær.

I P3 kan leserne lese at han er 17 og snart milliardær.

Espen Mahrun har ingen problemer med å stå innenfor midlene Simen fikk i sin tid. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Jeg tror det var en del folk som fikk litt hakeslepp da en 16–17 åring sa han skulle bli milliardær.

Espen ser bort på Simen, som igjen ser bort på NRKs reporter.

– Du kan jo selv tenke på hvordan du var som 15-åring? spør han retorisk.

Angrer ikke

17 år gamle Simen måtte nemlig tåle en del tyn.

Å kaste janteloven i søpla har en tendens til å gi slike effekter.

– Det ble en enorm belastning. Jeg ble slitt ut, sier han og tar en pause.

10 år er gått siden Espen for første gang hørte om Simens prosjekter. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Samtidig kan jeg forstå at jeg ble arrestert på en del ting. Jeg hadde nok litt store ambisjoner. Sa ting på en måte som ikke er helt vanlig i Norge.

– Hvis du kunne sagt noe til deg selv som 15-åring. Hva ville du sagt?

– Det er jo mye jeg kunne sagt. Men så er det også mye man skal lære og erfare. Jeg ville nok gjort ting annerledes, men jeg går ikke rundt å angrer i dag, svarer Simen.

– Hadde jeg gjort noe annerledes er det ikke sikkert jeg kunne gjort det jeg gjør i dag.

Simen Vatne har hatt ideer i bøtter og spann. Blant annet å selge tohjulinger. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Nord-Norges største digitale kjøpesenter ble aldri en realitet.

– Det har ikke vært enkelt, det skal jeg ikke si. Når man går på en smell tar det litt tid før man kommer seg igjen.

Han legger til:

– Hvis ting går galt har du et valg mellom å gi opp eller å fortsette.

Jobben må gjøres. Også i skogen ved Svartisen. – Der kom det en bestilling, sier Simen. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Finn noe du er god på

Til tross for noen nedturer har det aldri vært aktuelt for Simen å gi opp drømmen om å skape sin egen arbeidsplass.

I 2020 deltok han i MasterChef Norge. Det ble et vendepunkt. Mat har nemlig vært en lidenskap hele livet.

– Jeg har vært glad i å lage mat så lenge jeg kan huske, og etter MasterChef har jeg fått mulighet til å drive med det. Nå har jeg den beste jobben jeg kan tenke meg.

De siste tallene fra SSB viser at det etter en koronaeffekt var en klar nedgang i antall nyetablere i Norge:

Etter ha funnet sin nisje har Simen blant annet skrevet to kokebøker og drevet som ambassadør for en rekke leverandører. Mesteparten av arbeidet nå handler om matfoto.

– Du har funnet din vei. Har du noen gode tips til unge gründerspirer?

– Finn deg noe du vet du er virkelig god på. For meg ble det matbransjen. Hadde jeg gjort det tidligere hadde det kanskje vært enklere.

Simen forteller om ingrediensene i Kombuchaen «Svart». Alt fra området rundt Svartisen, som multer og einer. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Noen mener at Norge trenger flere som Simen, unge som tør å satse på egen bedrift.

Tall fra Innovasjon Norge viser imidlertid at Norge har svært få unge, sammenlignet med andre land, som ønsker å etablere seg.

Har du drømt om å starte egen bedrift? Ja Nei Jeg har allerede egen bedrift Vis resultat

Simen argumenterer for at Norge er et land der ting virkelig ligger til rette for at det er mulig å etablere seg.

– Det er lite å klage på i Norge. Det er begrenset hvor dritt det faktisk kan gå. Du har et støtteapparatet som hjelper deg.

Han legger til:

– Går det dårlig, som det har gjort med meg tidligere, så har kan du reise deg å prøve på nytt.

Et gammelt melkespann holder

10 år har gått siden Simen lanserte sin første idé.

Dress er byttet ut med turbukse.

– Jeg vil ikke si at jeg har endret personlighet, jeg har blitt 10 år eldre. Også jobber jeg med helt andre ting. Livet har tatt en ny retning.

Han løsner et melkespann fra sekken og tusler ned til Svartisens smeltevann.

Hvem trenger en stilig kjøler til drikken når du har et melkespann? Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Opp av sekken drar han en flaske med Kombucha.

Navnet er Svart, men det har ingen tilknytning det spektakulære hotellet med samme navn som er planlagt et steinkast unna.

– Det er inspirert av omgivelsene her. Jeg ønsket å lage noe som gir folk smaken av området. Fruktig, syrlig og friskt.

Hva er Kombucha? Ekspander/minimer faktaboks Kombucha er en fermentert drikke laget av te. Den lages ved at man tilsetter en startkultur – altså en kultur med levende mikroorganismer. Startkultur er for øvrig det som blir brukt i surdeig. I Kombucha kalles startkulturen ofte for kombucha-mor, eller SCOBY. Selve teen er vanligvis svart eller grønn te. For å få til gjæringen tilsettes sukker. Selve drikken skal være en blanding av syrlig og søt, men smaken kan variere betydelig med tanke på hvilken te som blir brukt, samt hvilke krydder som tilsettes. Kombucha stammer sannsynligvis fra Øst-Asia, og sies å ha blitt drukket i over 2000 år.

– Får du energi av å skape ting?

– Det er en gründer-greie som mange merker når det går bra. Det er ikke så ofte det går bra da, det går jo som regel dårlig. Mye arbeid og lite gevinst, svarer Simen.

– Men de seierne man får tar man vare på. Det er det som gir energi til å holde på med det man ønsker.