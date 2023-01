Grøn beredskap på Nordlandssjukehuset: – Situasjonen er krevjande

Nordlandssjukehuset gjekk i grøn beredskap før nyttårshelga. Årsaka er auka tilstrøyming av pasientar og sjukdom blant tilsette.

– Situasjonen er krevjande, og blir følgd frå dag til dag.

Det seier kommunikasjonssjef ved Nordlandssjukehuset Randi Angelsen til NRK.

– Våre tilsette gjer ein uvurderleg innsats for å sikre at pasientane våre får den behandlinga og pleia dei treng. Dette gjer dei gjennom å gå ekstra vakter eller ta andre vakter enn dei opphavleg er sett opp på.

Ho seier også at sjukehuset leiger inn arbeidskraft frå bemanningsbyrå for å sikre forsvarleg drift.

– På nokre område har vi også redusert planlagt program for å sikre kapasitet og bemanning til pasientar som treng akutt helsehjelp, avsluttar Angelsen.

Grøn beredskap inneber at det kan bli behov for ekstraordinære tiltak og at situasjonen krev auka merksemd.