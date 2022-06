«Det er en grevling i taket» sang Knutsen og Ludvigsen.

Og nesten det samme kunne Vegtrafikksentralen Nord melde, tirsdag denne uken.

Grevlingen hadde oppholdt seg i Breivikhammertunnelen på E6 i to døgn før det ble bestemt at noe måtte gjøres.

– Den hadde vært der inne lenge og «styret», så det var på tide at den kom seg ut, sier Fredrik Nyland i Vegtrafikksentralen Nord.

– Er det vanlig at grevlinger skaper trøbbel i trafikken nordover i landet?

– Det er ikke noe vanlig fenomen, nei, og det er første gangen jeg opplever det. Sau og kyr har jeg vært borti, men grevling er litt mer uvanlig.

Grevlinger spiser det aller meste, men kostholdet skal bestå mye av meitemark. Det er anslått at en grevling kan spise opptil 200 meitemark i løpet av en natt, spesielt når det har regnet og meitemarken kommer opp av jorden, ifølge Store Norske Leksikon. Foto: Dagfinn Kolberg

Geleidet ut med kost

Atle Tollånes er befalsvakt for Hemnes brannvesen og var med på redningsaksjonen, tirsdag.

Han trodde kanskje grevlingen skulle komme seg ut selv på natten, men tunnelen var et behagelig sted for den lille krabaten.

– Han har nok ligget godt i ro der han lå. Han kunne ligge helt inntil fjellveggen. Det kan se ut til at han var redd for bilene og ikke turte å løpe ut selv. Han gjorde nok lurt i å ligge stille.

– Men var han i taket?

– Jeg tror ikke grevlingen har hørt sangen, for der var han ikke, nei.

Jon Arne Leirvik er viltansvarlig i Hemnes kommune og sier de er glad for at de fikk reddet livet til tunnelbeboeren.

Med Politiets hjelp fikk de stanset trafikken de 10 minuttene det tok å få syvsoveren ut av tunnelen.

Leirvik sier at grevlingen var litt tung å få løs, og at den vrengte seg som en ball. Men da trafikken ble stanset, så han sitt snitt til å løpe ut.

– Det er et nattaktivt dyr som sover på dagtid. Den var sikkert på tur nordover, men så ble han stående der inne. Jeg trodde det skulle være mindre trafikk på natten, men tungtrafikk og ferietrafikk går hele døgnet nå på sommeren.

Uvanlig i nord

Leirvik sier at noen få grevlinger har vært i området i flere år, men at det er sjelden man ser en i live.

– Stort sett er de påkjørt, sier han.

En påkjørt grevling i Halden. Slik er dessverre viltnemnda vant til å se grevlinger oftest nordover i landet Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Det bekrefter skadedyrforsker i FHI Arnulf Soleng.

Ifølge tall fra Hjorteviltregisteret er 171 grevlinger registrert drept etter å ha blitt påkjørt på norske veier. For hele 2021 var tallet 366, som vi vet om.

– De blir jo veldig ofte påkjørt og vaser rundt i nærheten og på veien, siden de har faste ruter de går. Det er derimot ikke vanlig at de kommer seg inn i tunnel. Der finnes det ikke mat eller noe, så det er nok bedre steder å finne seg hi.

Arnulf Soleng i Folkehelseinstituttet. Foto: Privat

Soleng sier at grevlingen er et frittlevende dyr som finnes mest fra Trøndelag og sørover, men noen enkeltindivider har vandret ganske mye lenger nord enn det som er vanlig.

Grevlingen har også kanskje noe ufortjent fått på seg et stempel som skadedyr av enkelte.

– I noen tilfeller kan de finne på å grave hi under grunnmuren til hus, og da gjør den jo skade. Den har også vært kjent for å grave opp blomsterbed og plener på jakt etter meitemark, men det må nesten folk tåle. I noen tilfeller kan vel alle dyr gjøre skade.