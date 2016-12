Gressklipper-elgen er blitt dataspill

– Det var helt tilfeldig. Da vi så den hysterisk morsomme elgvideoen på NRK.no i høst hadde vi spilldesign på timeplanen. Resten ga seg egentlig selv, sier hovedmannen bak dataspillet, Alexander Jonassen.

Han er fjerdeårsstudent på industriell design ved NTNU, og kommer selv fra Hemnesberget, hvor elgdramaet utspant seg i september i år. Sammen med medstudent Christer Rebni fra Bodø brukte han en uke på å snekre sammen dataspillet.

– Vi ble ganske fornøyd med resultatet. Et skikkelig retrospill. Grafikken er enkel, men spillet har glimt i øyet og mye humor, synes de.

Elgvideo ble nett-hit

Når gressklipperen forstyrrer elgen smeller det. VIDEO: UNNI SOLHEIM Du trenger javascript for å se video. Når gressklipperen forstyrrer elgen smeller det. VIDEO: UNNI SOLHEIM

Mange lesere husker garantert videoen med den fryktløse elgkua som gikk til frontalangrep og knuste en robotgressklipper. Elgen likte ekstremt dårlig å bli forstyrret av den irriterende gressklipperen mens den var på epleslang i hagen til Unni Solheim.

Solheim filmet angrepet, og videoen gikk sin seiersgang på VG, NRK og flere utenlandske aviser og nettsteder.

En hylles til Unni

– Det er en fantastisk video, og spillet er en hyllest til Unni, elgen, gressklipperen, jegeren og Norges femte minst effektive kommune, Hemnes, skriver Alexander Jonassen og Christer Rebni i sin presentasjon av spillet.

Elgen som ble kjendis etter at den gjorde kort prosess med en robotgressklipper, ble skutt av et jaktlag 1. oktober. Foto: Frank Nygård / NRK

Designstudentene legger ikke skjul på at det var noen utfordringer med å få til spillet.

– Ja, spesielt elgens fot var litt vrien. Det er bare en gang jeg synes at sparket virkelig fungerer. Elgens ansiktsuttrykk jobbet jeg også litt med, sier Christer Rebni, som har stått for designen.

Om det kommer flere spill fra duoen har de foreløpig ingen konkrete planer om.

– Vi hadde det kjempemorsomt mens vi holdt på. Det ble mye latter, sier Alexander Jonassen og Christer Rebni.

Elgens søte hevn

– Vi ble ganske fornøyd med resultatet. Et skikkelig retrospill. Grafikken er enkel, men spillet har glimt i øyet og mye humor, sier Alexander Jonassen (t.v.) og Christer Rebni. Foto: Privat

Gressklipperelgen fra Hemnes fikk dessverre ikke nyte kjendisstatusen sin særlig lenge. Ifølge landbrukskontoret i kommunen hadde den «terrorisert» hageeiere og andre beboere på Hemnesberget i flere år, og 1. oktober ble den skutt av et jaktlag på oppdrag av kommunen.

I dataspillet er det elgen som får det siste ordet.

– For gameplayets del ville vi få inn litt variasjon i fiendene. Og hvilke andre fiender hadde elgen enn gressklipperen? Jo, selvfølgelig, jegerne i jaktlaget. Det er ikke hevn, direkte. Vi liker å se på det som selvforsvar. Såpass får et jaktlag tåle, sier de to spillutviklerne.

Her kan du spille Elgspillet: