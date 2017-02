Gravid kvinne meldte fra om dytting

Politiet i Midtre Hålogaland har fått inn en melding om at en gravid kvinne har blitt dyttet av en mann på Andenes. Partene er ifølge politiet uenige om selve hendelsesforløpet og foranledningen skal være ukjent, men kvinnen har gitt uttrykk for at hun vil anmelde forholdet på mandag.