Gravemaskin krasjet i bru – E6 og Nordlandsbanen stengt til i morgen

– E6 er stengt, og vil være stengt frem til tidligst klokken 12.00 i morgen, lørdag, opplyser trafikkoperatør Christer Berntsen hos Statens vegvesen til NRK.

Både E6 og Nordlandsbanen er fortsatt stengt etter at ei gravemaskin tidligere i dag kjørte inn i ei jernbanebru på Tveråneset ved Selfors, nord for Mo i Rana. Bane Nor meldte om sammenstøtet klokken 08.10. Trafikken blir dirigert på stedet for å ta unna den verste av trafikken.

– Det er en del kø i begge retninger, spesielt nå i ettermiddagstimene. Der vil det bli foretatt noe nødvendig skilting og omskilting. Akkurat nå er det omkjøring. Vi regner med at det meste av trafikkorken vil ha løst seg innen de neste timene, sier Berntsen til NRK.

Ei gravemaskin har kjørt inn i denne jernbanebrua på Tveråneset, nord for Mo i Rana. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Forskjøvet

Jernbanebrua som gravemaskinen hadde kjørt inn i, er forskjøvet. Nordlandsbanen er stengt mellom Mo i Rana og Dunderland. Banesjef på Nordlandsbanen Nord hos Bane Nor, Tom Petter Høgset, sier de nå undersøker omfanget av hendelsen. Også han regner med at de kan åpne togstrekningen som normalt til lørdag klokken 12.00.

Tom Petter Høgset er banesjef på den nordlige delen av Nordlandsbanen. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Det som har skjedd der er at gravemaskinen har tatt oppi brua og brubjelkene, og dermed forskjøvet brua. Nå er vi i gang med å undersøke hvor omfattende skadene er. Så får vi se hvor lang tid det vil ta før vi kan åpne vegen og Nordlandsbanen for trafikk igjen. Foreløpig estimerer vi med å kunne åpne lørdag klokken 12.00, forteller Høgset.

Bane Nor vil ifølge banesjefen gjøre ei ny vurdering klokken 22 i kveld.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.