Gravd ut av snøskred i Finland

Et norsk turfølge skal ha vært involvert i et snøskred i Nord-Finland søndag. Én ble begravet, men raskt gravd ut. Alf Hågensen ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge sier til Nordlys at finske myndigheter ba om hjelp, men slo kontrabeskjed relativt raskt. Hendelsen skjedde i en skråning to kilometer inn i finsk territorium fra Treriksrøysa.