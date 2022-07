Gratis for biler – koster for gående og syklister

Fra 1. juli i år ble det gratis å reise med ferge på strekninger med under 100.000 passasjerer i året.

Dermed oppfyller regjeringen deler av lovnadene fra Hurdalsplattformen.

Men flere er skuffet over at bare deler av lovnaden i regjeringsplattformen oppfylles.

Mange steder er det unntak som gjør regelverket vanskelig.

De bilførende hurtigbåtene faller mellom ordningen, da disse regnes som hybrider av ferjer og hurtigbåter. Konsekvensen er at det bare blir bilførerne som slipper å betale (på strekninger med et passasjergrunnlag på under 100.000).

Passasjerer og syklister må betale. I motsetning til på ferger, der de ofte kommer på gratis.

Det var Dagbladet/Børsen som først omtalte saken.

I Nordland har fylkestinget gjort blant annet hurtigbåtsambandene Hadsel og Bindalsbassenget gratis for bilister, men reisende uten kjøretøy må fortsatt betale som normalt.

Dette reagerer Miljøpartiet De Grønne (MDG) på.

– Vi er opptatte av at det skal lønne seg å leve miljøvennlig. Da er det ikke smart å straffe de som går eller sykler ved at de må betale, mens andre slipper, sier nestleder i MDG, Arild Hermstad til Dagbladet Børsen.

Han mener gående og syklister må likestilles med bilister.

Monika Sande, fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, sier til Børsen at hun ser problemstillingen.

– Samtidig klarer vi ikke å ta alt på en gang. Vedtaket har løst en utfordring for pendlende med bil på disse to strekningene, som da blir likebehandlet med øvrige bilister på ferje.