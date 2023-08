Overrasket med VAR-dommere: – Det var litt stress

– Vi merket det først og fremst på dommerne. De var mye mer profesjonelle. Både utstrålingen og måten de for eksempel husket hvem de hadde gitt tilsnakk tidligere, sier Thea Hammer Johansen.

Hun er keeper for Grand Bodøs J16-lag.

Onsdag møtte de Bremnes i B-sluttspillet i Norway Cup. En kamp som skulle vise seg å være historisk.

Langs bane 35 på Ekerbergsletta er det rigget opp kameratårn. Noen av de beste dommerne i Norge skal utnytte turneringen til å trene på videoassistert-dømming, såkalt VAR.

– I år er første gang vi har en obligatorisk turneringskamp inne på VAR-banen. Så i dag var det litt historie da vi åpnet opp dagen med en turneringskamp med seks kamera og bruk av VAR, forteller dommersjef Terje Hauge i Norges Fotballforbund til NRK.

Han forteller at det så langt har gått veldig bra.

– Man merker ikke så mye til VAR, fordi dommerne dømmer godt ute på banen. Så langt er det kun målene som har blitt sjekket.

RUVER: Det er vanskelig å ikke se VAR-tårnene som ruver på Ekebergsletta. Foto: Marlen Hong Skavhaug

Mye VAR-kritikk

Men innføringen av VAR har ikke gått like smertefritt i årets eliteseriesesong. Systemet har fått en mye kritikk, og onsdag ble det kjent at Norsk Supporterallianse skal gjennomføre en stille protest mot VAR i neste serierunde.

I slutten av juli satte Norges Fotballforbund ned en egen VAR-komité som skal se på hvordan de kan få systemet til å fungere bedre. Samtidig som den nye sportssjefen i Norsk toppfotball, Erik Hoftun er tydelig på at VAR er kommet for å bli.

Jentene på Grand Bodø er derimot veldig fornøyd med VAR.

SPENNENDE: Keeper Thea Hammer Johansen (til venstre) og kantspiller Leah Løvmo Latham synes det var gøy å spille kamp med fullt VAR-team. Foto: Anna Brandal

– Det var litt stressende

– Jeg synes VAR er veldig bra. Kampene blir mer ærlige og redelige, forteller Thea Hammer Johansen.

Under kampen mellom Grand og Bremnes onsdag var det heldigvis ikke mange avgjørelser som måtte vurderes av VAR-teamet. Men på stillingen 2–0 til Bodø-laget ble det litt nerver.

Rødtrøyene fra Bodø hadde satt dagens tredje scoring. Men dommeren ville ikke blåse og peke mot midtbanen.

– Først forsto jeg ingenting, før jeg så at han holdt seg til øret og kommuniserte med de andre dommerne, sier Johansen.

– Jeg tror de måtte sjekke om det var offside.

– Hvordan var det å stå der og vente på en VAR-avgjørelse?

– Det var litt stressende, men heldigvis ledet vi med to mål. Det hadde vært mye verre dersom det hadde stått 1–1. Da hadde jeg nok bedt han om å skyndte seg litt.

KLAR TIL KAMP: Bremnes i gult og Grand Bodø i rødt gjør seg klar til sin første kamp med VAR-dømming Foto: Marlen Hong Skavhaug

Vil bruke mindre tid

Terje Hauge forteller at norske dommere trenger treningen, og da er Norway Cup en god arena.

Totalt skal 11 dommere øve, syv hoveddommere i 1. divisjon og fire assistentdommere fra Eliteserien.

– Vi er nå på andre dagen for å sertifisere nye dommere til Eliteserien som VAR-dommere og AVAR-dommere. Så har vi dommere fra OBOS-ligaen som skal bli sertifisert med å dømme med VAR. Så det er en vinn-vinn-gevinst for Norges Fotballforbund.

– Hva må dere øve spesielt på?

– Dette er første sesongen vi har VAR og vi har vært gjennom 130 kamper i Eliteserien. Vi er fornøyd med veldig mye, men hvis vi skal peke på noe som kan bli bedre så er det bruk av tid.

BRUK AV TID: Bruk av tid på VAR-avgjørelser er en av de viktigste tingene dommerne trener på under Norway Cup, sier dommersjef i NFF Terje Hauge. Foto: Håkon Mannsaker / NRK

– Vi har gjort noe med protokollen, og det gjelder spesielt offside knyttet til mål. Der ser vi at det kan ta litt tid. Så vi har blitt enige etter runde 15 at dersom det oppstår situasjoner som er vanskelig og som kan ta tid, så rører vi ikke det. Da står dommerens avgjørelse ute på banen.

Hauge sier at de har hatt tre situasjoner så langt i sesongen hvor VAR tok tre minutter eller mer. Og at det er for lang tid.

– Vi er inne i hver fjerde kamp i Eliteserien og det er et lavt snitt. Det betyr at vi ikke bruker VAR veldig mye, og listen ligger veldig høyt.

– Er det aktuelt med VAR lenger ned i seriesystemet?

– Foreløpig er det kun Eliteserien (og cupfinalen red.anm.), så får andre i fotballen svare ut videre planer. Jeg er overbevist om at dette vil gå seg til over tid. Når man skal innføre noe nytt i fotball, så er det mange meninger og ytringer rundt det. Det har jeg stor respekt for.