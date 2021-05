Slik ble en svenske på et fjell i Narvik berget av et GPS-signal til Houston i Texas

– Det er første gang jeg har opplevd noe slik, sier Heidi Mentzoni innsatsleder i politiet i Narvik.

Klokken var rundt 15.00 torsdag 29. april. En svenske hadde ringt nødnummeret 113. Han sto nesten på toppen av fjellet Jieknanjunni i Narvik. Et bratt fjell på 1.419 meter, men likevel et fjell noen folk setter utfor på ski.

Telefonsignalene kommer fra rundt 1.300 meters høyde. Det er fem-seks kuldegrader i området. Vinden blåser friskt, på det verste rundt 15 meter i sekunder, og det snør.

Svensken vet ikke hvor turkameraten hans er, annet enn at kompisen har forsvunnet nedover fjellsiden.

Umulig å fly

På Hovedredningssentralen i Bodø er Bård Mortensen redningsleder denne ettermiddagen. De sender flere helikoptre mot Narvik. Et luftambulansehelikopter fra Harstad og et redningshelikopter fra Bodø.

Men det er dårlig sikt i området. Helikoptrene har ikke mulighet til å fly inn for å leite etter den savnede mannen.

Nede på bakken er Røde Kors, Norsk Folkehjelp, ambulansepersonell, brannvesen og politi på vei mot fjellmassivet. Det er tåke helt ned til skogsgrensa og det snør.

– Det var en del uklarheter på det tidspunktet, forteller Heidi Mentzoni i politiet.

Hvor befant turgåerne seg? Hvilken vei skulle de ta seg inn i fjellet?

En beskjed fra USA skulle vise seg å bety mye for leitemannskapet.

– Uten den informasjonen vi fikk da, er jeg usikker på om vi kunne sendt noen opp i fjellet i det været som var, sier Heidi Mentzoni i politiet.

TO MULIGHETER: Heidi Mentzoni i politiet forteller at de hadde to muligheter: Enten ta seg inn i fjellmassivene fra Beisfjorden eller via Fagernesfjellet. Foto: Politiet

Tegn på at han er i live

Mannen som har forsvunnet nedover fjellsida er en svenske i 20-årene. Sammen med klatreutstyr og ski, har han også en liten rød og svart GPS-sender. Når han trykker på nødsignalet, får en operasjonssentral i Houston beskjed. Derfra går nødmeldingen til Sverige, der svensken har registrert abonnementet sitt.

Og plutselig dukker meldingen opp hos Bård Mortensen på Hovedredningssentralen i Bodø.

Den forteller at noen har trykket på en nødpeilesender cirka 800 meter opp i fjellsiden, i området der Jieknanjunni møter fjellet Beisfjordtøtta.

Nesten 500 meter fra der turkameraten sto da han ringte AMK.

– Det sa oss to ting. For det første måtte han være i live. For det andre fikk vi nå en veldig god GPS-posisjon på han, med pluss minus fem meters slingringsmonn, sier Mortensen.

Ved foten av fjellet fikk politiet svarene de søkte etter.

Flere snøskred

Med informasjonen fra Houston kunne leitemannskapene nå konkludere med at de måtte ta seg inn fra Beisfjord-siden.

Første gruppe besto av åtte personer og fire snøskutere. En av dem var Egil Eliassen, leder for operativ tjeneste i Narvik Røde Kors. Han beskriver leiteforholdene slik:

– Ut fra det vi så den dagen er det vanskelig å beskrive noe som helst. Vi hadde to meters sikt.

Men Eliassen kjenner området godt fra tidligere. Spisse fjellsider på nesten alle kanter skjærer ned mot det to vann. Etter rundt én time fant letemannskapene svensken. Han var kald, hadde indre smerter og kunne ikke bevege seg.

Turkameraten hans hadde også kommet seg ned dit.

– Der og da tok vi en avgjørelse om å evakuere kjapt uten å gjøre store undersøkelser. Vi kunne sjekke tilstanden hans bedre på en plass der vi følte oss trygge, sier Eliassen.

OPPLEVD TIDLIGERE: Egil Eliassen i Røde Kors har opplevd å få god hjelp fra GPS-nødpeilesendere tidligere også. Han mener det er svært nyttige redskaper, i alle fall for dem som liker å gå ekstreme turer. Foto: Narvik Røde Kors

Sporene deres var på vei å snø igjen. Oppe i fjellsiden gikk det flere små skred.

Nede ved oppmøtestedet ved fjorden visste de lite om hva som skjedde i fjellet. Både mobil- og sambandsdekningen var dårlig. Norsk Folkehjelp prøvde å komme seg opp i fjellsiden for å sette opp en sambandssender der.

Men en liten ekvipasje med lege og redningsmann var på vei for å gå letemannskapene i møte. Det skulle etter hvert vise seg at den unge svensken kom fra det hele med moderate skader.

Vinteren ikke over

NRK har prøvd å komme i kontakt med det lille turfølget som ble reddet ned fra fjellet, uten å lykkes.

Heldigvis gikk det bra den gangen. Men det har ikke endt godt for alle som har vært på tur denne sesongen. Så langt denne vinteren har ni personer mistet livet i snøskred i Norge.

Og flere steder er ikke skisesongen ferdig ennå.

– Vi anbefaler alle å utøve stor forsiktighet. Følg med på skredvarselet også på denne tiden av året. Følg også med på hvor det er dekning, slik at du har mulighet til å melde fra dersom det skjer noe, sier Bård Mortensen hos HRS.

Etter ulykken på Jieknanjunni har han innsett hvor hjelpsom en nødpeilesender kan være. Han får støtte fra Heidi Mentzoni i politiet.

– Under denne operasjonen var det helt avgjørende at vi hadde en så god GPS-posisjon og en kjentmann som kunne hjelpe oss.

Egil Eliassen i Røde Kors snakker også varmt om den type utstyr.

– Som leder for operative tjenesten bør jeg si at dette er noe jeg anbefaler. Tar du tiden det tar å leite etter folk, opp mot muligheten for å fly rett inn, så har det sine fordeler, sier han.

– Men som friluftsperson og aktivt bruker av fjellet, er jeg litt mer usikker på om dette er noe jeg mener alle burde ha. Det er kanskje litt mer for dem som eksponerer seg mer enn hvermannsen, eller dem som er usikre på egne evner og kompetanse.