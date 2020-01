Godstog sperrer Nordlandsbanen: – Ingen vet når toglinja er rydda

SISTE: Snøfreseren og et hjelpelok er på plass på Saltfjellet der godstoget står fast.

– De forsøker å dytte eller trekke det løs fra snøfonna. Toget står på linja og må deles opp for å unngå avsporing. Det har også tekniske problemer, sier pressevakt dag Svinsås til NRK.

Togselskapet Vy opplyser at busser står klar til å frakte passasjerer så snart Saltfjellet åpner.

Spora av ved 05-tida

Nordlandsbanen er stengt mellom Lønsdal og Mo i Rana. Nattoget som skulle nordover til Fauske ble stoppa i Mo i Rana.

– Situasjonen akkurat nå er fastlåst, sier pressevakt Dag Svinsås i Bane Nor.

Dag Svinsås, pressevakt Bane Nor Foto: NRK

Det var ved 5-tida søndag morgen at et godstog kjørte inn i ei snøfonn mellom Lønsdal og Mo i Rana, og ble stående fast. Et hjelpelok fra Mo i Rana har forsøkt å dra løs lokomotivet. Men fikk det ikke til på grunn av tekniske problemer.

– Planen nå er å sende oppover fra Dunderdalen en Beilhack, som er en kjempestor snøfreser og et annet hjelpelok. Men dette vil ta tid, sier Svinsås.

Det er en kjempestor snøfreser av typen Beilhack som nå sendes til Saltfjellet for å få løs godstoget. Foto: Bane Nor

Hvor lang tid vil det ta?

– Det har jeg ikke noe svar på.Vi jobber for å fjerne godstoget, men vet ikke hvor lang tid det tar.

Også E6 over Saltfjellet er stengt på grunn av uvær.

