Det er cirka 15 snøoverbygg på Ofotbanen. I august i fjor brant et av dem ned og giftig røyk gjorde at store områder måtte evakueres. Onsdag kveld kollapset et annet overbygg og det førte til at et godstog med farlig last sporet av.

Ofotbanen er nå stengt mellom Katterat og Bjørnfjell og banen vil ikke åpne før tidligst klokken 18.00, melder Bane Nor.

– Deler av snøoverbygget hadde rast sammen rett før toget kom. Toget kjørte dermed inn i snø og bygningsdeler fra overbygget, noe som igjen førte til at toget sporet av med en aksling, sier Thor Brækkan i Bane Nor til NRK.

– Sporet av i bratt terreng

– Toget har sporet av i et bratt terreng, men heldigvis gikk det bra i dette tilfellet, fortsetter Brækkan, som forteller at det bare var lokføreren om bord.

Hva det farlige godset besto av, har ikke Brækkan oversikt over, men han forteller at det skulle være brannfarlig.

Lokomotivet er tilbake på sporet og vil bli hentet av et annet diesellokomotiv for å bli trukket ned til Narvik.

Fakta om Ofotbanen Ekspandér faktaboks Ofotbanen er en jernbane mellom Narvik og den svenske grensen. Den er en del av Malmbanan som går mellom Luleå og Narvik.

Ofotbanen er 42 km lang og har 20 tunneler. Hoveddelen av trafikken på banen er malmtog som kommer med malm og pellets fra gruvene i Kiruna.

Ofotbanen ble åpnet for trafikk 15. november 1902 og elektrifisert i 1923.

Malmtogene går døgnet rundt, hele året.

Brann i overbygg

Det er åtte måneder siden sist et snøoverbygg sperret Ofotbanen. Den gang brøt det ut brann i overbygget til en 400 meter lang tunnel. Folk i området måtte evakuere på grunn av flere eksplosjoner og giftig røyk.

Brækkan i Bane Nor opplyser at de kontinuerlig jobber med å utbedre overbyggene, som i flere tilfeller er opp mot 70 år gamle.

– Vi har gjort veldig mye utskiftning av snøoverbygg på Ofotbanen de seneste årene. Overbygget som kollapset i går var et av dem som sto på planen for å fornyes.

Han understreker at det ikke er mange av de aller eldste igjen, og at alle vil være byttet ut om fem-seks år.

– Men dette er kostbare konstruksjoner og mange ligger på områder som er veldig vanskelig tilgjengelig. Det som raste i går var nok det som lå vanskeligst til av alle, med bratt terreng på alle sider og i et trangt område.

Flere ble evakuert etter brann og eksplosjoner i tunnel på Ofotbanen ved Bjørnfjell i august i fjor. Du trenger javascript for å se video. Flere ble evakuert etter brann og eksplosjoner i tunnel på Ofotbanen ved Bjørnfjell i august i fjor.