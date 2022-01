Mens det er overskyet både i Nord-Norge, på Vestlandet og Sørlandet, kan østlendingene glede seg over nordlyset.

Solaktiviteten er nå så sterk at til og med de sør for polarsirkelen enkelt kan se det.

NRK får bilder fra blant annet Gjøvik fredag kveld, som viser et uvanlig sterkt nordlys.

Nordlys over Gjøvik og Toten fredag kveld. Foto: Andri Papanicolas

Samtidig meldes det om storm på nordvestlandet, og skyene dekker hele Nord-Norge, viser YRs værkart.

Populære bilder

– Det heter å jakte på nordlys av en grunn, sier innholdsprodusent og fotograf Michael Ulriksen fra Narvik. Foto: Privat

– Det har tatt helt av på Instagram. Der nordlysbildene mine før fikk et par tusen likerklikk, har jeg bilder som plutselig har fått opp mot 30.000.

Det sier mangeårig fotograf Michael Ulriksen fra Narvik.

I høst og vinter har det vært mye nordlys. Fenomenet, som tidligere har vært nærmest forbeholdt Nord-Norge, har gjort seg gjeldende helt ned til Sør-Norge.

Men det at så mange deler nordlysbilder, har sin pris.

– Der man før kunne legge ut et bilde av et helt enkel grønn og lilla himmel, stilles det nå strengere til komposisjon. Man må legge mer i bildene. Tenke forgrunn og en ekstra dimensjon.

Nytt varsel lansert

Gjennom hele høsten har Yr jobbet med å utvikle sitt eget nordlysvarsel. Varselet har vært ute på testing, blant både profesjonelle nordlysfotografer og hvermannsen.

Nå lanseres tjenesten for alle.

– Vi er trygge på at vi har et varsel som treffer godt. Som er forståelig. Så nå ønsker vi at så mange som mulig går ut på jakt etter nordlys.

Det sier leder for Produkt- og teknologiutvikling for værtjenesten Yr i Bodø, Fredrik Hammerfjeld.

De har fått tilbakemeldinger på at det ikke bare er kjennere som får anledning til å vite når det er mulig å se nordlys.

– Gjennom lanseringa kan vi synliggjøre et himmelfenomen som er viktig for landsdelen.

Varselet er å finne under fanen «I nærheten» i Yr sin egen app. Tjenesten prøver å kombinere informasjon om solaktivitet kombinert med informasjon vær og føre.

– Prime time etter skjenketid

– Nordlyset er fengslende og mystisk. Man blir drømmende når man ser på det, sier Fredrik Hammerfjell. Foto: Petter Strøm / NRK

I nord ligger etterdønningene av ekstremværet «Gyda» fortsatt med skyer over himmelen. Turister som valfarter nordover for å få med seg nordlys nå, kan derfor ende opp skuffet.

I helga er sjansene derimot gode for at man kan nyte grønne og fiolette slør over himmelen i sør.

Det er ikke veldig ofte man kan se nordlys over Nordmarka, sier Hammerfjell.

– Når skjenkestoppen treffer klokka 23 lørdag, er det prime time for nordlys, ifølge varselet.

Men varselet er ikke nødvendigvis like treffsikkert som et værvarsel.

– Det er fortsatt litt mystikk rundt når det oppstår, også for oss.

Nordlysfotografen fra Narvik har mange flotte bilder i banken. Foto: Michael Ulriksen

Å jakte på nordlys

Skydekket er den største utfordringen når det kommer til nordlys. Ved å kombinere nordlysvarsel og værvarsel kan det være lettere å planlegge når man skal ut med kameraet.

– Sist helg var det et ganske standard KP3-varsel for området. Plutselig gikk varslene bananas. Det ble en helt fantastisk himmel, sier Michael Ulriksen.

Men det er ikke bare-bare å få tak i de fantastiske situasjonene med dansende himmel.

Kva er KP-indeks? Ekspandér faktaboks KP-indeks er ei måleining for å rekna ut sjansen for å sjå nordlys.

Det stammer frå tysk, «planetarische kennziffer» og betyr planetarisk nummer.

Det er eit numerisk system frå 0–9 som reknar ut styrken geomagnetisk aktivitet. Alt over 5 er kategorisert som ein geomagnetisk storm. Kilde: Nordlysvarsel.com

– Det heter å jakte på nordlys av en grunn.

Ifølge innholdsprodusenten fra Narvik er nøkkelen til en god nordlysopplevelse relativt enkel. Påkledning.

– Man kan ikke ha på seg nok klær. Regn med å stå i ro i mange timer i mange minusgrader. Du må også ha stativ til kameraet.

– Så gjelder det å være tålmodig. Du kan stå og vente i tre timer, og plutselig på den fjerde timen så smeller det. Det er jo magi, sier Ulriksen.