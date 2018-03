Glimts redningsmann måtte forklare seg for politiet etter kampen

Det ble en hektisk ettermiddag for Glimt-supporter Lars Børre Vangen da snøen virkelig begynte å lave ned over Aspmyra i Bodø søndag kveld.

Kun 15 minutter ut i Eliteseriekampen, bestemte dommeren at oppgjøret mellom Bodø/Glimt og Lillestrøm måtte settes på vent, og lagene ble sendt i garderoben.

Til daglig jobber Vangen i bydrift i Bodø kommune. Søndag fryktet han at kampen skulle bli avbrutt om snøen ble liggende for lenge på kunstgressbanen. Som ivrig Glimt-supporter så han derfor bare én mulighet da han kom kjørende med sin brøytetraktor.

– Jeg kunne jo ikke akkurat være for forsiktig på gassen!

Snøen tok fullstendig overhånd, og stoppet oppgjøret mellom Bodø/Glimt og Lillestrøm i nesten 40 minutter. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

– Kommer aldri til å glemme dette

Og etter kampen var det ingen som beskyldte ham for nettopp det. En hektisk og intens brøyteballett utspilte seg på Aspmyra med Vangen i hovedrollen.

Etter 40 minutter med brøyting, kom lagene ut og fullførte kampen. Og Vangen selv ble møtt med full jubel blant tilskuerne.

– Det kommer jeg aldri til å glemme. Da jeg gikk ut av traktoren sto også Kanarifansen og takket for at jeg brøyta, og det var jo spesielt, sier Vangen.

Politiet ventet

Men ikke alle jublet like mye over den ivrige banebrøyteren. Da han hadde feid over hele banen, sto nemlig 6–7 politifolk og ventet på ham da han parkerte.

– De spurte om jeg hadde hørt om veitrafikklovens paragraf 3, om å være hensynsfull og aktpågivende. Det kunne de ikke se at jeg var ute på banen, humrer Vangen.

Bodø/Glimts egen brøytetraktor ble rundingsbøye da Vangen kom kjørende. Banen skulle brøytes, og det så raskt som mulig. Han suste forbi mens snøfokken sto.

– Da fikk jeg full jubel fra hele Aspmyra! Ganske spesielt.

Men forbikjøringen skjedde på høyre side – og uten blinklys.

– Politifolkene lurte på om jeg hadde sertifikat. Men jeg sa til dem at vi var på lukket område, så alt er lov! Da flirte vi godt alle sammen.

Daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt sier at de var så godt forberedt de kunne vært. Foto: Ola Helness / NRK

– Så forberedt vi kunne vært

Da kampen var over sto det 3–1 til hjemmelaget. Men i snøværet var det nok noen som spurte seg om seriestart i mars var en god idé.

– Vi var så godt forberedt som vi kunne vært. Men i etterkant kan man kanskje si at vi burde hatt den andre traktoren ved stadion når været ble som det ble, sier daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt.

Men med tre poeng i sesongåpningen kunne en av dagens store helter slippe jubelen løs.

– Det aller viktigste var jo at Glimt vant, sier Lars Børre Vangen.