Glimt vil stramme inn defensivt før storkamp: – Vi har vært litt slappe

Sondre Brunstad Fet mener Bodø/Glimt-spillerne må skjerpe innstillingen sin for å unngå baklengsmål i nøkkelkampen mot Besiktas i conferenceligaen.

Det sa sunnmøringen på onsdagens pressekonferansen foran storoppgjøret på Aspmyra. Trener Kjetil Knutsen har ikke vært fornøyd med Glimts forsvarsspill i høst, og i helgen slapp gultrøyene inn tre mål hjemme mot Sandefjord.

– For det første synes jeg det handler litt om mentaliteten. Vi har vært litt slappe. Nå har vi sett på video og analysert litt, men først og fremst handler det om innstilling, sier Fet og legger til:

– Det er like viktig å forsvare som å angripe. Jeg synes vi har vært flinke til å angripe i det siste, og hvis vi kan ta et steg i det defensive også, tror jeg det kan bli skikkelig bra.

– Må opp

Trener Knutsen påpeker noe av det samme. Han poengterer viktigheten av at Glimt kommer opp mot sitt aller beste nivå i storkampene i Europa.

– Vår inngang til denne kampen blir som alltid at vi skal prøve å være en veldig god utgave av Bodø/Glimt. Det går på energien vi klarer å levere, hvordan vi klarer å håndtere intensiteten og kraften i vårt defensive spill, og at vi tør å være Bodø/Glimt offensivt.

– Vi er veldig trygge på våre muligheter når vi spiller klokken 21 på kvelden på Aspmyra. Men det er ekstremt viktig at vi er på vårt beste. Vi har vært veldig gode offensivt den siste tiden, og mot så gode lag og enkeltspillere i Europa må den defensive plattformen, strukturen, lojaliteten og intensiteten opp på tilsvarende nivå, sier bergenseren.

Forberedt

Fet vurderer Besiktas som et av de beste lagene Glimt har møtt. Begge lag står med ett poeng etter to kamper så langt i gruppespillet, så seier torsdag kveld kan bli helt nødvendig.

– Jeg gleder meg veldig. Det blir en knalltøff utfordring mot et artig lag. Vi er godt forberedt på det som møter oss. De har ny trener, og det er mulig at de endrer på en del. Men jeg mener vi skal være godt forberedt. De har gode individuelle spillere, men er ikke nødvendigvis så bra som lag og strukturmessig, sier han.

For Glimts del er det gledelig at skadelisten bare teller tre mann inn i de siste to månedene av sesongen.

– Akkurat der vi er nå, med ti kamper igjen og alt å spille for, så er det en gave. Vi trenger det på slutten av sesongen. Det gjør noe med totalen, og det gir oss flere muligheter og høyere kvalitet på trening. Og så har du større muligheter til å tilpasse det et kampbilde når du har flere alternativer, sier Knutsen.