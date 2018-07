Glimt-trener: – Det ligger til rette for poeng i dag

– Brann er et voksent og kynisk lag, vi må være våken og holde på konsentrasjonen hele kampen. Vi kan ikke slappe av ett sekund, sier hovedtrener Aasmund Bjørkan i Bodø/Glimt.

I god form

Treneren ser for seg en veldig spennende kamp når Bodø-laget møter topplaget Brann søndag ettermiddag.

– Vi leverte en god kamp mot Vålerenga sist uke, og laget er i kraftig stigning så jeg tror vi har gode sjanser i dag, sier Bjørkan.

Laget tok med seg ett poeng etter kampen mot Vålerenga, noe Bjørkan mener er viktig for spillerne.

– Vi har prestert godt i det siste og mentalt sett for spillerne er det bra å få med seg poeng. Det gir ny energi å få poeng, forteller treneren.

Glimt-spillerne skal være i god form og Bjørkan sier det er viktig med fremgang noe han har sett i det siste hos laget.

Et kynisk lag

Kampen mot Brann sier Bjørkan blir spennende, og at dersom de gir god motstand vil det være mulighet til å få tre poeng i dagens kamp.

– Brann har et voksent og litt kynisk lag så det blir veldig viktig for oss å være våken og holde konsentrasjonen i alle 90 minuttene av kampen, sier treneren.

Videre sier han at Brann er et lag som gir motstand og går godt til dem, derfor ser han for seg en artig og spennende kamp.

Klare til kamp

De siste ukene har det stormet rundt klubben som sliter sportslig og ligger i bunnstriden i Eliteserien.

Flere har vært kritisk til trenerne, og det hele toppet seg da det nylig ble kjent at Patrick Berg forlater klubben gratis etter sesongslutt.

En nyhet som opprørte Bergs onkel og tidligere Glimt-spiller Arild Berg, som hevdet klubben sviktet i å holde på talentene.

Les saken her: Bodø/Glimt-legende slakter klubben

– Stemninga blant spillerne er på rette veien, min opplevelse er at den er god og de er klare til kamp, sier Bjørkan.

For treneren har troen på at spillerne er gode nok til å slå Brann, nå er fokuset deres å gjøre gode prestasjoner hver kamp forteller treneren.

Følg kampen direkte i NRK P1 fra klokken 18:00.