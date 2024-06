Glimt tilbake på tabelltopp etter 1-0-seier mot Haugesund: – Mye å bygge på

Midtbanespiller Ulrik Saltnes sørget for en kjærkommen Bodø/Glimt-trepoenger mot Haugesund søndag. Fjorårets seriemester vant 1-0.

Tjue minutter ut i 2. omgang løsnet det for et Glimt-lag som lenge hadde forsøkt å brodere seg gjennom Haugesund-forsvaret. Saltnes fikk kontroll på ballen til venstre i vertenes sekstenmeter, og med en lekker avslutning sørget han for 1-0.

Det ga Glimt tre poeng, og laget tar seg dermed forbi Brann på tabellen som har én kamp mer spilt enn bergensklubben.

Fjorårets seriemester innledet 2024-sesongen med sju seirer og én uavgjort, men gultrøyene reiste søndag til Haugesund med ett tap (0-1 mot HamKam) og to uavgjort på de foregående tre kampene.

– Det har vært tre kamper der vi verken har vært fornøyde med prestasjonene eller resultatene. Det er ikke noen tvil om at vi må opp på et høyere nivå om vi ønsker å få til en god prestasjon her, sa Glimts Patrick Berg til TV 2 før avspark.

– Vi er gode i gjenvinningsspillet, og vi har mange muligheter til å straffe dem når vi vinner ballen, så vi er nødt til å fortsette, sa Glimts August Mikkelsen til TV 2 i pausen.

Etter 65 minutter fikk de helgule omsider hull på byllen, og alle tre poengene ble med tilbake til Bodø.