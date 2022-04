Mandag bestemte Uefa at Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen er midlertidig utestengt i returoppgjøret mot AS Roma i Conference League.

Bakteppet er en hendelse i spillertunnelen på Aspmyra forrige torsdag mellom Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos, som også er suspendert.

ORIGINALEN: Kjetil Knutsen på pressekonferanse tidligere i år. Foto: Kasper Holgersen

Klubbene er totalt uenig om hva som skjedde etter kampslutt. Glimt har anket utestengelsen til Uefa, og også politianmeldt Santos.

Torsdag kveld møtes uansett lagene i returkampen i Roma. Om lag 1500 bodøværinger er ventet på tribunen. Og de stiller forberedt.

Bjørn-Rune Nøstdahl og Runar Henriksen fant raskt ut at de måtte komme på et motsvar for å vise støtte til Knutsen.

– Jeg var så sint etter at pressemeldingen kom ut, og mandag kveld ble ideen til, sier Nøstdahl.

Tre timer senere var trykking av Kjetil Knutsen-masker i gang. Et lokalt trykkeri i Bodø stilte opp, selv om de egentlig hadde påskestengt.

ROMAS MARERITT: Kjetil Knutsen er suspendert før returoppgjøret mellom Bodø/Glimt og Roma. Men Glimt-supporterne har med seg 2.000 Knutsen-masker til Italia. Foto: TravelMore

Vil vise støtte

Gjennom en spleis delt på Facebook ved midnatt mandag er det på kort tid samlet inn nesten 70.000 kroner.

– Alt av overskudd etter trykkekostnadene går utelukkende til krigsofrene i Ukraina gjennom UNICEF.

KLAR: Runar Henriksen og Bjørn-Rune Nøstdahl har bidratt til å fylle borteseksjonen på Stadio Olimpico med Kjetil Knutsener Foto: Kasper Holgersen / NRK

Nå er nærmere 2000 masker av trenerens ansikt produsert. Totalt brukte trykkeriet 94 kvadratmeter med papir for å trykke opp maskene.

– Planen er at vi skal ha maskene på en eller flere ganger under kampen for å støtte Kjetil.

Maskene ble fraktet ned til Roma onsdag.

– Jeg er bare utrolig glad for at vi klarte å gjennomføre dette. Jeg tror det blir veldig artig. Det er meldt godt vær og det blir god stemning med masse hyggelige folk, sier Runar Henriksen.

Saltnes hyller supporterne

På pressekonferansen i Roma onsdag formiddag ble maskestuntet et tema.

Kaptein Ulrik Saltnes hyller supporterne som tar turen til den evige stad i påska for å støtte de helgule.

– Det er en helt fantastisk støte og vi setter veldig pris på dem. Jeg har sagt før at hvis jeg ikke var spiller i Glimt, skulle jeg vært supporter. Det ser utrolig gøy ut.

– Frykter du for sikkerheten deres?

– Nei, det gjør jeg ikke. Men kjenner til folk som tar med seg ungene hit, og det er kjedelig hvis bråket legger en demping på stemningen deres.

GLEDER SEG: Ulrik Saltnes gleder seg til nok et møte med Roma. Her fra den første kvartfinalen på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Politiet oppfordrer til å ta forholdsregler

Norsk politi har på forhånd uttrykt bekymring for trusselbildet i forbindelse med kampen.

De mener at såkalte risikosupportere har fått et mer negativt syn på Bodø/Glimt som lag og deres supportere.

– Og det er litt med bakgrunn i at italienske medier dagen etter hendelsen går ut og sier at Bodø/Glimt har vanæret Roma som klubb, sa avsnittsleder Vegard Kristiansen til NRK tidligere i uka.

Politiet kom også med gode råd til norske supportere som skal på kampen.

– Man trenger ikke å gå opp i ansiktet på folk og rope Bodø/Glimt-sanger. Det er fullt mulig å gå med Glimt-effekter og ha det hyggelig på tur. Vær turist og kos deg, men ta noen forholdsregler.

Hovedpersonene bak stuntet er ikke bekymret for å fyre opp stemningen.

– Hadde jeg vært Roma-fan, hadde jeg ledd. Dette er først og fremst fantastisk humor, mener Bjørn Rune Nøstdahl.